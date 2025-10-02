Один з найбільших у світі розробників та видавців відеоігор, компанія Electronic Arts, готується до кардинальних змін. Консорціум інвесторів оголосив про намір викупити всі акції EA та зробити її приватною. Ця угода, сума якої сягає десятків мільярдів доларів, може стати рекордною в історії та суттєво вплинути на всю ігрову індустрію.

Що означає це поглинання для ігрової індустрії?

Компанію Electronic Arts, відому за такими франшизами, як The Sims та Battlefield, планують придбати за 55 мільярдів доларів. Ця операція стане найбільшим в історії викупом публічної компанії з перетворенням її на приватну. Основними покупцями виступає консорціум, до якого входять приватна інвестиційна компанія Silver Lake, фірма Affinity Partners Джареда Кушнера, зятя Трампа, та Суверенний фонд Саудівської Аравії, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Для Саудівської Аравії ця інвестиція є частиною масштабної стратегії "Vision 2030", спрямованої на диверсифікацію економіки та зниження її залежності від нафти. Королівство прагне перетворитися на глобальний центр ігрової індустрії та кіберспорту. За словами експертів, купуючи EA, Саудівська Аравія отримує не просто актив, а й час, таланти та культурний вплив. Раніше через свій ігровий підрозділ Savvy Games Group фонд уже інвестував у таких гігантів, як Activision Blizzard, Nintendo та Take-Two Interactive.

Для самої Electronic Arts перехід у приватну власність може стати виходом зі складної ситуації. Останнім часом компанія зіткнулася зі зниженням продажів деяких її флагманських ігор. Статус приватної компанії дозволить керівництву проводити глибоку реструктуризацію та втілювати сміливі стратегічні рішення без тиску з боку публічних ринків та необхідності звітувати про квартальні прибутки. Зокрема, аналітики припускають, що EA може активніше розвивати мобільний напрямок та переводити більше ігор на модель free-to-play з внутрішньоігровими покупками. Генеральний директор EA Ендрю Вілсон заявив, що прагне залишитися на своїй посаді й надалі розвивати компанію разом з новими партнерами.

Але найвідчутніший вплив, як вважають фінансові експерти, ця угода матиме на ціни ігор. Хоча немає гарантій, що буде саме так, аналітики припускають, що купівля компанії призведе до підвищення цін на готові проєкти. Існує думка, що вартість майбутніх ігор може сягнути 100 доларів ще до виходу довгоочікуваної GTA 6, якій, власне, й пророкували таку вартість найпершою, що потенційно потягло б за собою всіх інших розробників у ту ж цінову категорію.

Звісно ж, мова йде лише про AAA-ігри, такі як майбутній The Witcher IV, до виходу якого лишаються ще роки, але до того часу індустрія може повністю перейти на нове ціноутворення, яке довгий час трималося на рівні приблизно 70 доларів за гру.

Яка ж гра може коштувати 100 доларів уже найближчим часом?

За словами фінансового експерта, професора Роба Вілсона, першою грою, яка перейде цей важливий фінансовий і психологічний рубіж, може стати EA Sports FC – франшиза футбольних відеоігор, яка є прямим наступником колишньої серії FIFA.

EA Sports FC є справжньою перлиною в короні і має всі шанси стати головним рушієм зростання вартості компанії завдяки величезній базі користувачів, впізнаваності бренду та налагодженій системі монетизації, наприклад, Ultimate Team, мікротранзакції,

– каже Вілсон.

Імовірно, користувачі повстануть проти такого рішення. До GTA у них особливе ставлення, тож цій грі вони, ймовірно, будуть готові пробачити високу вартість. Але чи пробачать вони розробникам інших ігор – велике питання. Однак нові власники EA можуть не мати особливого вибору. Вони беруть у борг 20 мільярдів доларів, як пише GamesRadar, щоб купити компанію, а тому матимуть зобов'язання швидко їх повернути з прибутків Electronic Arts. Тож зростання цін може бути тією рятівною соломинкою, яка дозволить це зробити й уникнути негайного банкрутства.

З огляду на боргове навантаження, користувачі очікують не лише більш агресивних моделей ціноутворення, а й нових мікротранзакцій, функцій "плати, щоб грати", бойові пропуски та інші подібні елементи, які будуть лише посилюватися. Також це може означати більш часті оновлення контенту.

На цьому етапі пріоритетом буде витискання кожного додаткового долара з існуючих франшиз, тож є також побоювання, що нові проєкти або будуть закриті, або втратять частину своїх бюджетів, що позначиться на якості.