Один из крупнейших в мире разработчиков и издателей видеоигр, компания Electronic Arts, готовится к кардинальным изменениям. Консорциум инвесторов объявил о намерении выкупить все акции EA и сделать ее частной. Эта сделка, сумма которой достигает десятков миллиардов долларов, может стать рекордной в истории и существенно повлиять на всю игровую индустрию.

Что означает это поглощение для игровой индустрии?

Компанию Electronic Arts, известную по таким франшизам, как The Sims и Battlefield, планируют приобрести за 55 миллиардов долларов. Эта сделка станет крупнейшим в истории выкупом публичной компании с превращением ее в частную. Основными покупателями выступает консорциум, в который входят частная инвестиционная компания Silver Lake, фирма Affinity Partners Джареда Кушнера, зятя Трампа, и Суверенный фонд Саудовской Аравии, пишет 24 Канал со ссылкой на Esports Insider.

Для Саудовской Аравии эта инвестиция является частью масштабной стратегии "Vision 2030", направленной на диверсификацию экономики и снижение ее зависимости от нефти. Королевство стремится превратиться в глобальный центр игровой индустрии и киберспорта. По словам экспертов, покупая EA, Саудовская Аравия получает не просто актив, но и время, таланты и культурное влияние. Ранее через свое игровое подразделение Savvy Games Group фонд уже инвестировал в таких гигантов, как Activision Blizzard, Nintendo и Take-Two Interactive.

Для самой Electronic Arts переход в частную собственность может стать выходом из сложной ситуации. В последнее время компания столкнулась со снижением продаж некоторых ее флагманских игр. Статус частной компании позволит руководству проводить глубокую реструктуризацию и воплощать смелые стратегические решения без давления со стороны публичных рынков и необходимости отчитываться о квартальных прибылях. В частности, аналитики предполагают, что EA может активнее развивать мобильное направление и переводить больше игр на модель free-to-play с внутриигровыми покупками. Генеральный директор EA Эндрю Уилсон заявил, что стремится остаться на своем посту и в дальнейшем развивать компанию вместе с новыми партнерами.

Но самое ощутимое влияние, как считают финансовые эксперты, эта сделка окажет на цены игр. Хотя нет гарантий, что будет именно так, аналитики предполагают, что покупка компании приведет к повышению цен на готовые проекты. Существует мнение, что стоимость будущих игр может достичь 100 долларов еще до выхода долгожданной GTA 6, которой, собственно, и пророчили такую стоимость самой первой, что потенциально потянуло бы за собой всех остальных разработчиков в ту же ценовую категорию.

Конечно же, речь идет только об AAA-играх, таких как будущий The Witcher IV, до выхода которого остаются еще годы, но к тому времени индустрия может полностью перейти на новое ценообразование, которое долгое время держалось на уровне примерно 70 долларов за игру.

Какая же игра может стоить 100 долларов уже в ближайшее время?

По словам финансового эксперта, профессора Роба Уилсона, первой игрой, которая перейдет этот важный финансовый и психологический рубеж, может стать EA Sports FC – франшиза футбольных видеоигр, которая является прямым преемником прежней серии FIFA.

EA Sports FC является настоящей жемчужиной в короне и имеет все шансы стать главным двигателем роста стоимости компании благодаря огромной базе пользователей, узнаваемости бренда и отлаженной системе монетизации, например, Ultimate Team, микротранзакции,

– говорит Уилсон.

Вероятно, пользователи восстанут против такого решения. К GTA у них особое отношение, поэтому этой игре они, вероятно, будут готовы простить высокую стоимость. Но простят ли они разработчикам других игр – большой вопрос. Однако новые владельцы EA могут не иметь особого выбора. Они берут в долг 20 миллиардов долларов, как пишет GamesRadar, чтобы купить компанию, а потому будут иметь обязательства быстро их вернуть из прибыли Electronic Arts. Поэтому рост цен может быть той спасительной соломинкой, которая позволит это сделать и избежать немедленного банкротства.

Учитывая долговую нагрузку, пользователи ожидают не только более агрессивных моделей ценообразования, но и новых микротранзакций, функций "плати, чтобы играть", боевые пропуски и другие подобные элементы, которые будут только усиливаться. Также это может означать более частые обновления контента.

На этом этапе приоритетом будет выжимание каждого дополнительного доллара из существующих франшиз, поэтому есть также опасения, что новые проекты или будут закрыты, или потеряют часть своих бюджетов, что скажется на качестве.