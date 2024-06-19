Відчуйте себе учасником Євро: найкращі футбольні ігри для вашого смартфона у 2024 році

Мобільні ігри значно просунулись уперед за останні кілька років, пропонуючи різноманітні функції та незабутній досвід, який часом не поступається повноцінній комп'ютерній грі. Це особливо помітно в звітах аналітиків, які показують, що такі проєкти заробляють значно більше грошей, ніж аналоги на ПК та консолях.

З нагоди Євро-2024 Games 24 підготували для вас підбірку найкращих мобільних футбольних ігор.

Dream League Soccer 2024

Dream League Soccer 2024 перенесе вас у саме серце подій. Ця гра дозволяє вам створити команду своєї мрії з понад 4 000 ліцензованих гравців FIFPRO. Гра може похвалитися повноцінною 3D-зйомкою рухів гравців, захоплюючими коментарями в грі та широкими можливостями налаштування команди.

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Пройдіть 8 дивізіонів та понад 10 кубкових змагань, вдосконалюючи стиль своєї команди та піднімаючись до вершини. Dream League Soccer 2024 пропонує як однокористувацький, так і мережевий багатокористувацький режими, дозволяючи вам змагатися по всьому світу.

Ключові особливості:

Понад 4 000 ліцензованих гравців FIFPRO.

3D анімація з захопленням руху.

Настроювані командні комплекти та логотипи.

Глобальні таблиці лідерів та регулярні події.

EA SPORTS FC Mobile

Раніше відома як FIFA Mobile, EA SPORTS FC Mobile пропонує повний футбольний досвід на вашому мобільному пристрої. Ця гра дозволяє вам тренувати і створювати команду своєї мрії з найкращих гравців, таких як Ерлінг Браут Голанд і Вірджил ван Дейк.

Маючи понад 15 000 повністю ліцензованих гравців та 30+ ліг, ви можете керувати командами з популярних ліг та брати участь у Лізі Чемпіонів УЄФА. Динамічна швидкість гри та елітна система стрільби забезпечують реалістичний футбольний досвід, що робить цю гру обов'язковою для вболівальників.

Ключові особливості:

15 000+ ліцензованих гравців та 30+ ліг.

Динамічна швидкість гри та елітна система відбору м'ячів.

Справжня індивідуальність гравця та реалістична анімація.

Ліги та PvP матчі з друзями.

Трейлер EA SPORTS FC Mobile: відео

eFootball 2024

eFootball 2024 пропонує футбольний ігровий досвід наступного покоління. Ви можете створити команду своєї мрії з найкращих клубів та національних збірних з усього світу. У грі передбачені різні способи підписання гравців і менеджерів, від нинішніх суперзірок до легендарних постатей.

Насолоджуйтесь матчами проти штучного інтелекту або реальних гравців, беріть участь у дивізіональних лігах та щотижневих заходах. eFootball 2024 також підтримує кооперативні матчі, дозволяючи грати до 3 проти 3.

Ключові особливості:

Широкі можливості для підписання контрактів з гравцями та менеджерами.

Дивізіональні ліги та щотижневі події.

Кооперативні матчі до 3 проти 3.

Детальний розвиток і прогрес гравців.

Top Eleven 2024

Top Eleven 2024 – це захоплюючий футбольний симулятор, в якому ви керуєте кожним аспектом діяльності вашого футбольного клубу. Від підписання суперзіркових гравців до будівництва стадіону — ви контролюєте долю своєї команди. Ця гра пропонує живі 3D-матчі, щоденні тренування та PvP-змагання в реальному часі.

Основні особливості:

3D-матчі в реальному часі та щоденні тренування.

Широкі аукціони та трансфери гравців.

Налаштовувані командні комплекти та стадіони.

Регулярні прямі трансляції та спеціальний спонсорський абонемент.

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Score! Hero

Ідеально підходить для тих, хто насолоджується ігровим процесом, натхненним головоломками, з реалістичною 3D-дією. Проведіть свого героя через сотні рівнів, відкриваючи нові випробування та налаштовуючи зовнішній вигляд гравця.

Основні особливості:

Сотні рівнів з унікальними сценаріями.

Налаштовуваний зовнішній вигляд героя.

Покращена 3D графіка і анімація.

Проста механіка "візьми і грай".

Score! Match – PvP Soccer

Приєднуйтесь до мільйонів гравців у багатокористувацькій футбольній грі в реальному часі. Очолюйте свою команду та змагайтеся на різних аренах і змаганнях. Захоплюючий і динамічний ігровий процес, а також регулярні нагороди та оновлення гарантують нескінченну насолоду від гри.

Основні особливості:

Матчі 1v1 в реальному часі.

Регулярні сезони та події.

Збирайте і покращуйте унікальні типи гравців.

Приголомшлива 3D-графіка та анімація.

Football Strike: Online Soccer

Football Strike пропонує швидкі, насичені дією серії післяматчевих пенальті в багатокористувацькому режимі. Налаштуйте свого нападника та воротаря, подорожуйте різними стадіонами та долайте різноманітні випробування. Проста, але змагальна природа гри робить її улюбленою серед футбольних фанатів.

Ключові особливості:

Багатокористувацькі серії післяматчевих пенальті.

Розширений режим кар'єри.

Можна налаштувати зовнішній вигляд гравців.

Динамічний ігровий процес.

Дивіться трейлер Football Strike: Online Soccer: відео

OSM 23/24 – Soccer Game

Online Soccer Manager (OSM) дозволяє вам керувати улюбленою футбольною командою з реальних ліг та клубів по всьому світу. Керуйте формуванням, трансферами та тренуваннями своєї команди, а також змагайтеся з друзями з тієї ж ліги. Ця гра ідеально підходить для тих, хто любить стратегічний аспект футбольного менеджменту.

Ключові особливості:

Реальні ліги, клуби та гравці.

Детальне управління командою та тактика.

Змагальні матчі проти друзів.

Захоплюючі симуляції матчів.

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Total Football

Total Football має на меті забезпечити всебічний та реалістичний футбольний досвід на мобільних пристроях завдяки вдосконаленому штучному інтелекту, графіці консольного рівня та 3D-фіксації рухів. Налаштуйте свою команду та змагайтеся в різних режимах і змаганнях.

Ключові особливості:

Покращений штучний інтелект і реалістичний ігровий процес.

Графіка консольного рівня та 3D-анімація.

Широкі можливості кастомізації.

Різноманітні ігрові режими та події спільноти.

Football League 2024

Football League 2024 – це справжній футбольний світ із понад 100 національними збірними та 330 клубами. Просте керування та реалістична фізика гри забезпечують захопливий ігровий процес. Беріть участь у міжнародних турнірах, розвивайте своїх гравців і створюйте команду мрії.

Основні особливості:

Понад 100 національних збірних і 330 клубів.

Зручне керування та реалістична фізика.

Міжнародні та клубні турніри.

Повністю настроюються тактики і розстановки.

Ігровий процес Football League 2024: відео

Retro Goal

Retro Goal поєднує в собі аркадний футбол та управління командою, натхненний 16-бітною епохою. Набирайте гравців, керуйте командою та насолоджуйтеся динамічним ігровим процесом з ретро-графікою. Ця гра ідеально підходить для тих, хто любить ностальгічні футбольні ігри з сучасними елементами.

Ключові особливості:

Аркадний футбольний екшен з управлінням командою.

Графіка в стилі ретро.

Просте й інтуїтивно зрозуміле управління.

Набирайте і керуйте своєю командою.

Трейлер Retro Goal: відео

Real Football

Real Football – це насичений 3D-футбол з деталізованими стадіонами та реалістичними рухами гравців. Створіть команду своєї мрії, покращуйте інфраструктуру та змагайтеся в асинхронних PvP-матчах. Захоплююча графіка та потужний штучний інтелект роблять гру відмінним варіантом для мобільних футбольних ігор.

Ключові особливості: