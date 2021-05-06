Ігри рятують життя: зворушлива історія гравця в World of Warcraft розчулила мережу

Гравець в World of Warcraft і менеджер кіберспортивного агентства Enlight під нікнеймом Feer поділився історією, що відбулася з ним 15 років тому.

Відеоігри – це не лише про гарну графіку, цікавий сюжет чи геймплей. Формуючи навколо себе товариство фанатів, вони допомагають гравцям знайти справжніх друзів та просто близьких по духу людей, а іноді й узагалі здатні врятувати життя.

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Будь-якому гравцеві WoW відомо, що гільдія подекуди може стати чимось більшим, ніж просто ігровим об'єднанням. Сотні годин спілкування під час спільних рейдів здатні згуртувати людей так само сильно як і моменти пережиті пліч-о-пліч у реальному житті.

15 років тому Feer був активним гравцем World of Warcraft та належав до гільдії Prominence. Світ відеоігор був для нього своєрідною втечею від реальності, адже через тяжкі життєві обставини молодик "підсів" на наркотики та був на порозі того, щоб опинитися на вулиці у статусі безхатченка. Саме в цей момент лідер гільдії під ніком Tremain дізнався, що в одного з її членів серйозні проблеми в реальному житті та запропонував допомогу, написавши тому листа внутрішньоігровою поштою.

Я чув, що скоро ти можеш стати бездомним… Мої батьки пропонують тобі пожити у нас, а недалеко від мого будинку є коледж, в який я піду в вересні, можеш приєднатися до мене. Якщо ти зацікавлений, просто знайди трохи грошей на переліт сюди, ми зустрінемо тебе в аеропорту. Я говорю серйозно, а не просто щоб вразити тебе. Якщо чутки, які дійшли до мене, помилкові – забий, але якщо все це правда – пакуй валізи й тягни свою дупу сюди. До зв'язку, – йшлося в доленосному повідомленні.

Після недовгих роздумів Feer прийняв пропозицію ігрового товариша та прилетів до Англії, де вилікувався від залежності й ось уже 15 років не вживає жодних наркотичних речовин. За словами чоловіка, родина Tremain була з ним строгою, проте доброзичливою й допомогла йому знайти роботу та закінчити коледж.

У коментарях під постом сам Денні (справжнє ім'я Tremain) сказав, що не шкодував про своє рішення ні секунди і якби його повернули на 15 років назад він би без зайвих роздумів знову запропонував би свою допомогу.

Спільнота неймовірно тепло сприйняла цю історію. Геймери та прості люди з усього світу надсилають слова вдячності Денні та його сім'ї, а самі Feer та Tremain і по цей день залишаються близькими друзями та часто грають в WoW разом.