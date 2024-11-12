Ці 7 ігор довели своїх творців до провалу й банкрутства

Деякі ігри, якими б вони не були, стають провалом для своїх розробників. У кращому випадку це призводить до фінансових збитків, а в гіршому – до банкрутства. Ось кілька проєктів, через які компанії зазнали краху.

Firewalk Studios та її Concord

Це, ймовірно, найновіший приклад того, як одна невдача може покінчити з цілою студією, залишивши 172 людини без роботи. Командний шутер Concord вийшов цього року й був закритий усього через кілька днів, оскільки гра з тріском провалилася, не набравши користувацьку базу. Про зупинку серверів "через два тижні" оголосили майже відразу, а наприкінці жовтня Sony офіційно оголосила про те, що розпускає Firewalk Studios, пише 24 Канал.

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Concord планувався як преміальний геройський шутер серед моря безплатних аналогів. Однак погані відгуки критиків та погане сприйняття гравцями зробили свою справу. Гра отримала середні оцінки. Оглядачі зазначали, що вона не запропонувала нічого нового, порівняно з Overwatch, Apex Legends і Valorant.

Concord пропонував відкриту бета-версію, яка досягла піку в 2 388 одночасних гравців, але після запуску одночасний онлайн ледве досягнув 700 користувачів. У наступні дні кількість гравців знизилася до 50 людей одночасно.

Наразі невідомо, що буде з працівниками, але керівництво принаймні деяким шукає нові завдання.

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Realtime Worlds банкрутує після APB: All Points Bulletin

Випущена у 2010 році, ця гра була надто амбітною, ставши фінансовою катастрофою для її розробників, компанії Realtime Worlds. Вона позиціонувалася як MMO у жанрі "поліція проти грабіжників", дія якої відбувалася у відкритому місті, де гравці могли повністю кастомізувати своїх персонажів і транспортні засоби. Гра мала великий потенціал, але страждала від таких проблем, як низька продуктивність, незграбне управління та незбалансована механіка.

Подейкують, що її створення коштувало 100 мільйонів доларів, що значно перевищило прибуток, який вона принесла. Невдовзі після релізу Realtime Worlds оголосила про банкрутство.

Гра Okami від Clover Studio

Okami вийшла у 2006 році для PlayStation 2. Гра отримала схвальні відгуки критиків за приголомшливий візуальний ряд. Вона розповідала історію богині сонця Аматерасу, яка прийняла форму вовка і прагнула відновити життя у світі, охопленому темрявою. Її художній стиль та інноваційна механіка геймплею вважалися новаторськими для того часу, завдяки чому гра отримала численні нагороди "Гра року".

На жаль, їй було важко продаватися через мінімальний маркетинг і реліз на пізньому етапі життєвого циклу PS2. У результаті Capcom закрила Clover Studio невдовзі після виходу гри, поклавши край діяльності однієї з найкреативніших ігрових студій в історії.

Radical Heights призводить до закриття студії Boss Key Productions

Проєкт Radical Heights був відчайдушною спробою врятувати Boss Key Productions у 2018 році. На жаль, все вийшло точно навпаки, поховавши компанію під її невдачею.

Це була безкоштовна гра в жанрі королівської битви, з яскравою естетикою ігрових шоу 80-х років. Boss Key вже були в скрутному становищі після того, як їхня попередня гра, LawBreakers, повністю провалилася. Поспішаючи заробити на популярному захопленні королівськими битвами, вони випустили Radical Heights у вкрай незавершеному стані. Гра вийшла з відсутніми текстурами, помилками та недопрацьованою механікою, позбавленою будь-якого полірування та глибини. Це завадило здобути хоч якусь популярність.

Через місяць після релізу студія закрилася, не зумівши втриматись на плаву.

38 Studios не витримала провалу Kingdoms of Amalur: Reckoning

Kingdoms of Amalur: Reckoning була високо оціненою грою, що відзначалася захопливим сюжетом та цікавим ігровим процесом, але стала основним фактором, що призвів до загибелі співвидавця 38 Studios. Попри віддану фанбазу та позитивні відгуки, вона не змогла досягти успіху, на який сподівалися розробники. Гра коштувала понад 60 мільйонів доларів, але навіть не змогла вийти в нуль за витратами та прибутками.

Це призвело до того, що 38 Studios зазнала величезних фінансових труднощів, що також вплинуло на їхню MMORPG "Проєкт Коперник", яка так і не побачила світ. Лише через кілька місяців після запуску "Reckoning" 38 Studios була змушена раптово закритися.

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Tomb Raider: The Angel of Darkness згубила Core Design

Британський розробник одного з найпопулярніших ігрових персонажів прагнув привести його в еру PS2, повністю модернізувавши. На жаль, рішення, які Core Design прийняла, намагаючись оновити Лару Крофт, призвели до того, що вона опинилася в гіршій формі, ніж будь-коли, що включало в себе непопулярні механіки стелс і нарощування сили.

Ще більшої біди наробило те, що видавець Eidos наполіг випустити гру фактично незавершеною. Коли The Angel of Darkness розгромили негативними відгуками, Core Design закрили, а її активи передали іншим студіям.

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SimCity 2013 року призвела до краху Maxis Emeryville

Для чого містобудівному симулятору бути постійно підключеним до інтернету? EA та Maxis думали, що зможуть переконати користувачів, стверджуючи, ніби онлайн-компоненти були необхідними для належного функціонування гри. Насправді ж це виконувало не більше ніж функцію DRM.

Через це сервери повністю розвалилися під час запуску гри, що призвело до фіаско, від якого Maxis так і не змогла оговтатися. Зрештою, у 2014 році вони зробили гру доступною для гри без підключення, але це не змогло виправити шкоду, завдану грою, що призвело до закриття студії Maxis Everyville компанією EA у 2015 році.