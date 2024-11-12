Эти семь игр довели своих создателей до провала и банкротства

Некоторые игры, какими бы они ни были, становятся провалом для своих разработчиков. В лучшем случае это приводит к финансовым убыткам, а в худшем - к банкротству. Вот несколько проектов, из-за которых компании потерпели крах.

Firewalk Studios и ее Concord

Это, вероятно, самый новый пример того, как одна неудача может покончить с целой студией, оставив 172 человека без работы. Командный шутер Concord вышел в этом году и был закрыт всего через несколько дней, поскольку игра с треском провалилась, не набрав пользовательскую базу. Об остановке серверов "через две недели" объявили почти сразу, а в конце октября Sony официально объявила о том, что распускает Firewalk Studios, пишет 24 Канал.

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Concord планировался как премиальный геройский шутер среди моря бесплатных аналогов. Однако плохие отзывы критиков и плохое восприятие игроками сделали свое дело. Игра получила средние оценки. Обозреватели отмечали, что она не предложила ничего нового, по сравнению с Overwatch, Apex Legends и Valorant.

Concord предлагал открытую бета-версию, которая достигла пика в 2 388 одновременных игроков, но после запуска одновременный онлайн едва достиг 700 пользователей. В последующие дни количество игроков снизилось до 50 человек одновременно.

Пока неизвестно, что будет с работниками, но руководство по крайней мере некоторым ищет новые задачи.

Смотрите трейлер игры: видео

Realtime Worlds банкротится после APB: All Points Bulletin

Выпущенная в 2010 году, эта игра была слишком амбициозной, став финансовой катастрофой для ее разработчиков, компании Realtime Worlds. Она позиционировалась как MMO в жанре "полиция против грабителей", действие которой происходило в открытом городе, где игроки могли полностью кастомизировать своих персонажей и транспортные средства. Игра имела большой потенциал, но страдала от таких проблем, как низкая производительность, неуклюжее управление и несбалансированная механика.

Поговаривают, что ее создание стоило 100 миллионов долларов, что значительно превысило прибыль, которую она принесла. Вскоре после релиза Realtime Worlds объявила о банкротстве.

Игра Okami от Clover Studio

Okami вышла в 2006 году для PlayStation 2. Игра получила положительные отзывы критиков за потрясающий визуальный ряд. Она рассказывала историю богини солнца Аматэрасу, которая приняла форму волка и стремилась восстановить жизнь в мире, охваченном тьмой. Ее художественный стиль и инновационная механика геймплея считались новаторскими для того времени, благодаря чему игра получила многочисленные награды "Игра года".

К сожалению, ей было трудно продаваться из-за минимального маркетинга и релиза на позднем этапе жизненного цикла PS2. В результате Capcom закрыла Clover Studio вскоре после выхода игры, положив конец деятельности одной из самых креативных игровых студий в истории.

Radical Heights приводит к закрытию студии Boss Key Productions

Проект Radical Heights был отчаянной попыткой спасти Boss Key Productions в 2018 году. К сожалению, все получилось точно наоборот, похоронив компанию под ее неудачей.

Это была бесплатная игра в жанре королевской битвы, с яркой эстетикой игровых шоу 80-х годов. Boss Key уже были в затруднительном положении после того, как их предыдущая игра, LawBreakers, полностью провалилась. Спеша заработать на популярном увлечении королевскими битвами, они выпустили Radical Heights в крайне незавершенном состоянии. Игра вышла с отсутствующими текстурами, ошибками и недоработанной механикой, лишенной какой-либо полировки и глубины. Это помешало обрести хоть какую-то популярность.

Через месяц после релиза студия закрылась, не сумев удержаться на плаву.

38 Studios не выдержала провала Kingdoms of Amalur: Reckoning

Kingdoms of Amalur: Reckoning была высоко оцененной игрой, отличавшейся увлекательным сюжетом и интересным игровым процессом, но стала основным фактором, приведшим к гибели соиздателя 38 Studios. Несмотря на преданную фанбазу и положительные отзывы, она не смогла достичь успеха, на который надеялись разработчики. Игра стоила более 60 миллионов долларов, но даже не смогла выйти в ноль по затратам и прибыли.

Это привело к тому, что 38 Studios испытала огромные финансовые трудности, что также повлияло на их MMORPG "Проект Коперник", которая так и не увидела свет. Спустя всего несколько месяцев после запуска "Reckoning" 38 Studios была вынуждена внезапно закрыться.

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Tomb Raider: The Angel of Darkness погубила Core Design

Британский разработчик одного из самых популярных игровых персонажей стремился привести его в эру PS2, полностью модернизировав. К сожалению, решения, которые Core Design приняла, пытаясь обновить Лару Крофт, привели к тому, что она оказалась в худшей форме, чем когда-либо, что включало в себя непопулярные механики стелса и наращивания силы.

Еще большей беды наделало то, что издатель Eidos настоял выпустить игру фактически незавершенной. Когда The Angel of Darkness разгромили негативными отзывами, Core Design закрыли, а ее активы передали другим студиям.

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SimCity 2013 года привела к краху Maxis Emeryville

Для чего градостроительному симулятору быть постоянно подключенным к интернету? EA и Maxis думали, что смогут убедить пользователей, утверждая, будто онлайн-компоненты были необходимы для надлежащего функционирования игры. На самом же деле это выполняло не более чем функцию DRM.

Из-за этого серверы полностью развалились во время запуска игры, что привело к фиаско, от которого Maxis так и не смогла оправиться. В конце концов, в 2014 году они сделали игру доступной для игры без подключения, но это не смогло исправить вред, нанесенный игрой, что привело к закрытию студии Maxis Everyville компанией EA в 2015 году.