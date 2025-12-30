Стали відомі бестселери Steam 2025

Цифровий магазин Steam традиційно оприлюднив перелік бестселерів року, що минає, серед яких цьогоріч опинилося одразу кілька неочікуваних проєктів.

У 2025 році геймери мали чимало шансів витратити свої грошенята у Steam, адже на платформі вийшло понад 19 000 відеоігор, повідомляє 24 Канал з посиланням на PC Gamer.

Цікаво Аналітики назвали ігри 2025 року, в яких користувачі Steam провели найбільше часу

Які ігри продавалися найкраще у Steam?

Ближче до кінця року Valve завжди дає шанс зазирнути за лаштунки Steam та оприлюднює список 100 найпопулярніших відеоігор за продажами.

Він поділений на чотири різні групи, що характеризують рівні інтересу користувачів: платиновий, золотий, срібний та бронзовий.

12 ігор входять до найвищого щабля і цьогоріч серед них опинилося одразу кілька сюрпризів.

Окрім очевидних блокбастерів як от Battlefield 6, Kingdom Come: Deliverance 2 чи Borderlands 4, у переліку можна побачити інді-проєкти, яким вдалося шокувати всіх у 2025 році.

Зокрема, мова про симулятор наркоторговця Schedule 1, створений всього лише 1 людиною.

Трейлер гри: дивіться відео

Також знайшла собі місце серед дванадцятки й довгоочікувана Hollow Knight: Silksong, яка на релізі на декілька годин "зламала" Steam через шалений ажіотаж.

12 бестселерів Steam?

Повний перелік виглядає наступним чином, але слід зауважити, що проєкти в ньому розташовані у довільному порядку.