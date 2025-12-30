Стали известны бестселлеры Steam 2025
- В платиновую группу бестселлеров Steam 2025 вошли как крупные блокбастеры, такие как Battlefield 6 и Borderlands 4, так и неожиданные инди-проекты, в частности симулятор наркоторговца Schedule 1.
- Hollow Knight: Silksong стала одной из 12 самых популярных игр, вызвав большой ажиотаж на релизе, что временно "сломал" Steam.
Цифровой магазин Steam традиционно обнародовал перечень бестселлеров уходящего года, среди которых в этом году оказалось сразу несколько неожиданных проектов.
В 2025 году геймеры имели немало шансов потратить свои денежки в Steam, ведь на платформе вышло более 19 000 видеоигр, сообщает 24 Канал со ссылкой на PC Gamer.
Какие игры продавались лучше всего в Steam?
Ближе к концу года Valve всегда дает шанс заглянуть за кулисы Steam и публикует список 100 самых популярных видеоигр по продажам.
Он разделен на четыре разные группы, характеризующие уровни интереса пользователей: платиновый, золотой, золотой, серебряный и бронзовый.
12 игр входят в высшую ступень и в этом году среди них оказалось сразу несколько сюрпризов.
Кроме очевидных блокбастеров вроде Battlefield 6, Kingdom Come: Deliverance 2 или Borderlands 4, в перечне можно увидеть инди-проекты, которым удалось шокировать всех в 2025 году.
В частности, речь о симуляторе наркоторговца Schedule 1, созданном всего лишь 1 человеком.
Также нашла себе место среди двенадцатки и долгожданная Hollow Knight: Silksong, которая на релизе на несколько часов "сломала" Steam из-за огромного ажиотажа.
12 бестселлеров Steam?
Полный перечень выглядит следующим образом, но следует заметить, что проекты в нем расположены в произвольном порядке.
- EA FC 26
- Monster Hunter Wilds
- ARC Raiders
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Borderlands 4
- Battlefield 6
- Расписание 1
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Civilization VII
- Elden Ring Nightreign
- Dune Awakening
- Hollow Knight Silksong