В 2025 году геймеры имели немало шансов потратить свои денежки в Steam, ведь на платформе вышло более 19 000 видеоигр, сообщает 24 Канал со ссылкой на PC Gamer.

Какие игры продавались лучше всего в Steam?

Ближе к концу года Valve всегда дает шанс заглянуть за кулисы Steam и публикует список 100 самых популярных видеоигр по продажам.

Он разделен на четыре разные группы, характеризующие уровни интереса пользователей: платиновый, золотой, золотой, серебряный и бронзовый.

12 игр входят в высшую ступень и в этом году среди них оказалось сразу несколько сюрпризов.

Кроме очевидных блокбастеров вроде Battlefield 6, Kingdom Come: Deliverance 2 или Borderlands 4, в перечне можно увидеть инди-проекты, которым удалось шокировать всех в 2025 году.

В частности, речь о симуляторе наркоторговца Schedule 1, созданном всего лишь 1 человеком.

Также нашла себе место среди двенадцатки и долгожданная Hollow Knight: Silksong, которая на релизе на несколько часов "сломала" Steam из-за огромного ажиотажа.

12 бестселлеров Steam?

Полный перечень выглядит следующим образом, но следует заметить, что проекты в нем расположены в произвольном порядке.