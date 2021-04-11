Ігри за які вам соромно: ви точно в них грали, але не захочете зізнаватись

У світі відеоігор існує багато проєктів, які можна назвати справжнім мистецтвом. Проте у цієї монетки є й зворотний бік. До вашої уваги добірка ігор, які ви точно знаєте і вам має бути за це соромно.

Не всім відеоіграм відведена доля шедеврів індустрії та місце у серцях цілих поколінь геймерів. Проєкти з нашої добірки, частіше за все, й зовсім важко назвати повноцінними іграми, проте на що вони точно здатні – викликати добрячу дозу старого доброго сорому, чи як популярно казати зараз – "крінжу".

Неймовірно 5 відеоігор з неперевершеним візуальним стилем: добірка

Хамське яєчко та його сиквел

Один з рівнів гри Хамське яєчко / зображення з pomaranch.org.ua

Помаранчева революція принесла в українську культуру масу всього – від легендарного "Разом нас багато" до цієї чудової флеш-відеогри. У ній, прямо за мотивами відомого мему тих часів, вам потрібно влучити в так званого "Павуковича" курячим яйцем, щоб не допустити фальсифікацій на виборах. Оберігають його представники корумпованої міліції та ЦВК.

А вже у сиквелі цього проєкту, вам належить не допустити перемоги "Я." схожим способом: не допускаючи до дільниці "мертві душі" та проплачених виборців.

Геймплей гри Хамське яєчко 2

Свен: Володар овець

Обкладинка гри Sven: Bomwollen / зображення cheats.igroport

Коли жарти про "німецьку полуничку" ще були актуальними, видавництво ak tronic Software & Services GmbH випустило першу частину серії гумористичних комп'ютерних ігор про сексуальні пригоди титульного персонажа гри – чорного баранчика, на ім'я Свен. Попри дивакуватість геймплею, гра стала доволі популярною та отримала чимало продовжень й навіть порт на мобілки.

Геймплей гри Свен

Шашки на роздягання

12 красунь зі Стріп-шашок / зображення easure.ucoz.ua

І не удавайте, що ви в них не грали, приховуючи це від батьків. Ми впевнені, що саме ці 12 красунь у свій час навчили як мінімум кілька тисяч молодиків грати в шашки на досить пристойному рівні.

Ass Hunter

Сам опис цієї гри змушує "фейспалмити" сильніше, аніж все, що ми можемо про неї розповісти: "Гетеросексуальний мисливець прийшов в ліс постріляти дичину, але в підсумку сам став об'єктом для полювання. Лише дробовик і швидка реакція здатні захистити чоловіка від натовпу гомосексуалістів, спраглих прилаштуватися позаду мисливця з однією єдиною метою...".

Геймплей гри Ass Hunter

Postal 2

Постер гри Postal 2 / скриншот з YouTube

Розпочнемо з того, що Postal 2 – єдина повноцінна гра в списку. До того ж у її випадку відчуття сорому змішано з тонкою ноткою ностальгії. Все через те, що розробники буквально ходили по межі, наділивши гравця можливістю витворяти такі речі, через які у деяких країнах гру навіть довелося заборонити. Ви тільки вдумайтесь: в ній можна взяти кішку, нагвинтити її на пістолет замість глушника та влаштувати буквальний геноцид населення містечка Парадіз ну або просто помочитись на перехожих. Попри всю свою контроверсійність гра вийшла дійсно культовою, але соромитись за свої вчинки у ній точно доведеться.