Ігрова індустрія готується до одного з найпотужніших сезонів за останнє десятиліття. Поки вся увага світу прикута до повернення у Vice City, розробники з інших студій планують не менш гучні релізи, які точно варті уваги, інформує 24 Канал.

Чим здивує фінал 2026 року, окрім легендарного повернення у Vice City?

Коли ми говоримо про 2026 рік, більшість геймерів автоматично фокусуються на листопаді, коли світ нарешті побачить Grand Theft Auto 6.

Проте друга половина року настільки насичена великими релізами, що їх вистачило б на кілька звичайних років.

Поки Rockstar Games готує "найдорожчий медіапроєкт в історії", інші студії не збираються віддавати ринок без бою, пропонуючи гравцям як повернення до класики, так і абсолютно нові всесвіти.

Першим гучним акордом осіннього сезону стане вихід Marvel’s Wolverine від студії Insomniac Games, який запланували на 15 вересня.

Після неймовірного успіху серії про Людину-павука, розробники вирішили зануритися в історію Джеймса Логана Хоулетта.

Сюжет розгортається через три роки після того, як він залишив Команду Ікс. Обставини змушують його повернутися до справи через масові викрадення мутантів.

Головним антагоністом виступить промисловець Болівар Траск та його кібернетично вдосконалене угруповання "Ривери". Очікуємо на фірмову жорстокість, тваринні інстинкти та детальну реалізацію адамантієвих кігтів. Проєкт буде ексклюзивом для PS5.

Трейлер гри: дивіться відео

За кілька днів після Росомахи, вже 24 вересня, фінська Remedy Entertainment випустить Control Resonant.

Пряме продовження хіта 2019 року запропонує несподівану зміну акцентів. Цього разу головним героєм стане Ділан, а ігровий процес зміститься в бік контактного ближнього бою.

Попри зміну механіки, студія обіцяє зберегти свою фірмову атмосферу та глибоке опрацювання оточення, за яке фанати так полюбили Федеральне бюро контролю.

Приємним бонусом стане наявність української локалізації, а чекати проєкт слід на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК.

Трейлер гри: дивіться відео

Жовтень розпочнеться з гучного повернення до витоків однієї з найпопулярніших серій Microsoft.

6 жовтня світ побачить Gears of War: E-Day. Це приквел, що розповідає історію Маркуса Фенікса та Домініка Сантьяго в день першого виходу Сарани.

До героїв приєднаються колишня бійчиня Мегс Картер та офіцер зв'язку Лукас Рейс, щоб сформувати загін "Браво". Розробники зі студії The Coalition планують повернути серії той рівень похмурої жорстокості та відчаю, який так полюбився гравцям в оригінальній грі 2006 року.

Завітає проєкт на Xbox Series X|S та ПК.

Трейлер гри: дивіться відео

Любителі військових шутерів також отримають свою порцію адреналіну. 23 жовтня компанія Activision випустить Call of Duty: Modern Warfare 4.

Проєкт від Infinity Ward зосередиться на сучасному конфлікті на Корейському півострові. Гравці візьмуть під контроль двох протагоністів: південнокорейського новобранця на прізвище Парк та легендарного капітана Джона Прайса, який перебуває в бігах після замаху на генерала Шепарда.

Географія місій охопить не лише Корею, а й Париж, Нью-Йорк та Мумбаї. Гра вийде на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 та ПК.

Трейлер гри: дивіться відео

Фінальним великим релізом жовтня стане китайський екшен Phantom Blade Zero, реліз якого призначили на 28 жовтня.

Студія S-Game створила рольову гру в стилі wuxia, де елітний вбивця Соул намагатиметься розкрити змову навколо вбивства патріарха організації "Орден".

Проєкт уже став феноменом: лише за перші 15 днів після появи на цифрових майданчиках його додали в список бажаного понад 1 мільйон користувачів.

Візуальний стиль та динамічна бойова система дозволили грі отримати звання "Найочікуванішої гри" на Ultra Game Awards 2025, тож чимало геймерів з нетерпінням чекають релізу, запланованого на PS5 та ПК.

Трейлер гри: дивіться відео

Звісно, куди більше проєктів вийде до кінця 2026 року, але, на нашу думку, саме перелічені вище заслуговують ненадовго відірвати вашу увагу від GTA 6.