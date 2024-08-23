Зв'язок для геймерів: Asus представила потужні ігрові роутери з Wi-Fi 7

На виставці Gamescom 2024 компанія Asus представила нову лінійку ігрових мережевих пристроїв, зокрема маршрутизатори ROG Rapture GT-BE19000 і RT-BE86U, а також USB-адаптер ROG USB-BE92. Усі три продукти підтримують стандарт Wi-Fi 7.

Маршрутизатор ROG Rapture GT-BE19000 розроблений для повного використання потенціалу Wi-Fi 7. Він забезпечує швидкість до 2,4 разів вищу, ніж у попереднього покоління, повідомляє Games 24.

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Він збільшує зону покриття на 73% і створює бездротові канали шириною 320 МГц у діапазоні 6 ГГц.

Функція багатоканальної роботи (MLO) і модуляція 4096-QAM забезпечують швидкість до 19 Гбіт/с.

Роутер також підтримує підключення до глобальної мережі на основі штучного інтелекту через порти Ethernet 2.5G або 10G, а також підтримує підключення мобільних модемів 4G LTE і 5G через USB.

До речі, пристрій оснащений технологією Guest Network Pro, яка дозволяє створювати до п'яти SSID і включає такі функції, як конфігурація пристроїв IoT, підтримка VPN і батьківський контроль.

Маршрутизатор RT-BE86U

Цей ґаджет також підтримує Wi-Fi 7 і серед іншого забезпечує дводіапазонну пропускну здатність до 6800 Мбіт/с.

Він оснащений портом 10G Ethernet і чотирма портами 2.5G, а також тими ж розширеними функціями, що і GT-BE19000.

Пристрій підтримує MLO і 4096-QAM, AI WAN, а також можливість підключення мобільного модему.

ROG USB-BE92

На додаток до цих маршрутизаторів Asus представила адаптер ROG USB-BE92 – тридіапазонний USB-адаптер, який забезпечує підключення до Wi-Fi 7 настільних комп'ютерів і ноутбуків, які не підтримують новий стандарт.

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Адаптер сумісний з усіма існуючими мережами Wi-Fi і забезпечує швидкість до 6500 Мбіт/с. Пристрій підтримує шифрування WPA3 і підключається до ПК з Windows 10 і 11 через USB Type-A або USB 3.2 Gen 1x1 Type-C.