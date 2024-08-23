Маршрутизатор ROG Rapture GT-BE19000 разработан для полного использования потенциала Wi-Fi 7. Он обеспечивает скорость до 2,4 раз выше, чем у предыдущего поколения, сообщает Games 24.

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Он увеличивает зону покрытия на 73% и создает беспроводные каналы шириной 320 МГц в диапазоне 6 ГГц.

Функция многоканальной работы (MLO) и модуляция 4096-QAM обеспечивают скорость до 19 Гбит/с.

Роутер также поддерживает подключение к глобальной сети на основе искусственного интеллекта через порты Ethernet 2.5G или 10G, а также поддерживает подключение мобильных модемов 4G LTE и 5G через USB.

Кстати, устройство оснащено технологией Guest Network Pro, которая позволяет создавать до пяти SSID и включает такие функции, как конфигурация устройств IoT, поддержка VPN и родительский контроль.

Маршрутизатор RT-BE86U

Этот гаджет также поддерживает Wi-Fi 7 и среди прочего обеспечивает двухдиапазонную пропускную способность до 6800 Мбит/с.

Он оснащен портом 10G Ethernet и четырьмя портами 2.5G, а также теми же расширенными функциями, что и GT-BE19000.

Устройство поддерживает MLO и 4096-QAM, AI WAN, а также возможность подключения мобильного модема.

ROG USB-BE92

В дополнение к этим маршрутизаторам Asus представила адаптер ROG USB-BE92 – трехдиапазонный USB-адаптер, который обеспечивает подключение к Wi-Fi 7 настольных компьютеров и ноутбуков, которые не поддерживают новый стандарт.

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Адаптер совместим со всеми существующими сетями Wi-Fi и обеспечивает скорость до 6500 Мбит/с. Устройство поддерживает шифрование WPA3 и подключается к ПК с Windows 10 и 11 через USB Type-A или USB 3.2 Gen 1x1 Type-C.