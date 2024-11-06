Впродовж останнього часу Ілон Маск активно ділився своїм захопленням відеоіграми, зокрема серією Diablo, у соцмережі X, але ніхто не міг подумати, що мільярдер настільки майстерний у проєкті Blizzard, повідомляє 24 Канал з посиланням на подкаст Джо Рогана.

До теми Ілон Маск самотужки пройшов найскладніше випробування Diablo 4: відео проходження

Маск вразив фанатів Diablo

У нещодавньому подкасті Joe Rogan Experience #2223 Ілон Маск розповів, що входить до топ-20 світового рейтингу гравців Diablo IV, що дуже здивувало не лише Рогана, але й величезну кількість геймерів.

Мільярдер розповів, що лише два американці входять до першої двадцятки та що один з них він сам.

Виявилося, що очільник CEO SpaceX та Tesla – 19 найкращий гравець Diablo IV у світі.

Зізнання Ілона шокувало багатьох фанатів гри, та змусило мізкувати як така зайнята людина має достатньо часу, щоб не лише грати в Diablo, але й займати такий високий рейтинг.

У висновку, більшість коментаторів вирішили, що хтось інший грає від імені Маска, поки він зайнятий, що виглядає цілком логічним поясненням.

Так це чи ні насправді ми, ймовірно, ніколи не дізнаємося.