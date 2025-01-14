Нещодавно спільнота шанувальників вельми хардкорної RPG Path of Exile 2 засумнівалася, що опальний мільярдер Ілон Маск насправді такий майстерний в цьому проєкті, як повідомляє у своїх соцмережах. Тепер і популярний стример з Twitch приєднався до "шакалячого експреса", інформує 24 Канал.

До теми Не такий майстерний, як хоче здаватися: Ілона Маска звинуватили в брехні щодо Path of Exile 2

Asmongold кинув виклик Ілону Маску

Не менш суперечлива особистість, аніж сам Маск – відомий стример Asmongold запропонував мільярдерові цікаве парі.

Він підтримав усі звинувачення щодо шахрайства Ілона у POE 2 та заявив, що хоче побачити докази того, що той самотужки займався грою та качав свого персонажа.

Аби підігріти інтерес мільярдера до цього, стример навіть заявив, що готовий цілий рік проводити трансляції у X, якщо Маск зможе надати переконливі докази своїх ігрових звитяг.

Момент з трансляції – дивіться відео

Наразі Ілон не відповів на виклик, кинутий контент-мейкером, однак цілком може ним зацікавитися.

Річ у тім, що після придбання X, мільярдер заходився створювати на платформі умови для стримінгу відеоігор та навіть сам цим неодноразово займався.

Тож, як ділову людину, Маска може зацікавити такий спосіб одночасно "закрити роти" хейтерам та просунути власний задум у медіаполі.