З'явився розлогий трейлер Indiana Jones and the Great Circle – перші подробиці про гру

Розробники з MachineGames з'явилися на Xbox Developer Direct та презентували великий трейлер своєї майбутньої гри про кіногероя Індіану Джонса – Indiana Jones and the Great Circle.

Чутки про те, що Тодд Говард взявся за гру про Індіану Джонса отримали підтвердження ще в грудні 2022 року, аж ось з'явився перший повноцінний трейлер проєкту, який неабияк потішив як фанатів пригодницької франшизи, так і пересічних геймерів, повідомляє 24 Канал.

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Хто зіграв Індіану?

Найголовнішою загадкою гри до цього відео було те, чия зовнішність стане основою для ігрового персонажа.

Хоча багато шанувальників франшизи переймалися цим питанням, сюрпризів тут не виникло – віртуальним Індіаною став усіма улюблений виконавець цієї кіноролі, актор Гаррісон Форд.

Форд у звичній ролі / Фото Bethesda

Що показали в ролику?

Найбільше трейлер гри зосередився на сюжетній складовій.

Трейлер Indiana Jones and the Great Circle – дивитися відео

Так стало відомо, що найвідоміший професор археології у світ знову зіткнеться з нацистами.

Головним антагоністом гри виступить "маніакально одержимий маніпуляціями з людським розумом" Емеріх Восс.

Напарницею Інді у пригодах стане експресивна журналістка Джина Ломбарді в якої, втім будуть власні інтереси, окрім порятунку світу.

Разом з нею Джонсу доведеться відвідати безліч локацій в різних куточках світу: від засніжених Альп до пірамід Гізи, аби розгадати секрет містичного "Великого кола".

Коли відбуваються події гри?

Цікавим є те, що події гри стають "каноном" та хронологічно проходитимуть між подіями фільмів "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега" 1981 року та "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" 1989 року виходу.

Де хронологічно знаходиться гра / Фото Bethesda

Яким буде ігровий процес?

Окрім самого трейлера, розробники проєкту з також більш розгорнуто розповіли про ігровий процес майбутньої новинки, який матиме чимало особливостей.

Наприклад, попри те, що гра заявлена як шутер від першої особи, в деякі моменти нам все ж показуватимуть "знайомий силует" Інді.

Детальніший розбір трейлеру від розробників – дивитися відео

Щодо бойової системи, то на гравців чекає чимало ближнього бою, однак буде можливість і постріляти.

Звичайно, у розпорядженні Інді буде його легендарний батіг, який можна буде використовувати і як зброю і як інструмент для подолання перешкод та навіть відволікання уваги ворогів.

Окремою віхою геймплею будуть пазли, яких розробники обіцяють дуже багато і на різний смак.

До того ж чимало з них будуть необов'язковими для основного сюжету, а приховуватимуть усілякі додаткові таємниці.

Коли та на яких платформах чекати гру?

Насамкінець Machinegames втішили усіх геймерів, повідомивши, що амбітний проєкт готується до релізу вже у 2024 році.

Гра вийде на ПК та консолях Xbox Series, до того ж буде частиною Xbox Game Pass.