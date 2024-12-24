Шанувальник Indiana Jones And The Great Circle трохи перестарався з усуванням свідків та вразив цим ігрову спільноту, інформує 24 Канал з посиланням на Reddit.

До теми Баг показав Indiana Jones and the Great Circle у режимі від третьої особи і всім сподобалося

Краще б не підіймали тривогу

Граючи в новенький проєкт MachineGames, користувач Reddit під ніком itjustgotcold потрапив у цікаву ситуацію.

Він хотів непомітно викрасти флакон з ліками всередині одного з наметів нацистів. Витівка скінчилася тим, що один з NPC помітив гравця та підняв тривогу, тож тому довелося діяти.

Це результат того, що один нацист спіймав мене на крадіжці. Я одними кулаками винищив усе місто…,

– написав геймер.

Допис itjustgotcold спричинив справжній фурор на платформі та набрав понад 39 тисячі вподобань і сотні дотепних коментарів.

Більшість шанувальників відомого професора археології зійшлися на думці, що Індіана з ранніх фільмів цілком був здатен на такий вчинок, тож геймер навіть "не порушив канон".