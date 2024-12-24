Поклонник Indiana Jones And The Great Circle немного перестарался с устранением свидетелей и поразил этим игровое сообщество, информирует 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Лучше бы не поднимали тревогу

Играя в новенький проект MachineGames, пользователь Reddit под ником itjustgotcold попал в интересную ситуацию.

Он хотел незаметно похитить флакон с лекарствами внутри одной из палаток нацистов. Затея кончилась тем, что один из NPC заметил игрока и поднял тревогу, поэтому тому пришлось действовать.

Это результат того, что один нацист поймал меня на краже. Я одними кулаками истребил весь город..,

– написал геймер.

Сообщение itjustgotcold произвело настоящий фурор на платформе и набрало более 39 тысяч лайков и сотни остроумных комментариев.

Большинство поклонников известного профессора археологии сошлись во мнении, что Индиана из ранних фильмов вполне был способен на такой поступок, поэтому геймер даже "не нарушил канон".