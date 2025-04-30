Indiana Jones and the Great Circle очолила тижневий чарт продажів у США після виходу на PS5

Пригодницький бойовик Indiana Jones and the Great Circle від студії MachineGames вперше очолив тижневий чарт продажів відеоігор у США – і це стало можливим завдяки його релізу на консолі PlayStation 5.

Спочатку гра з’явилася 9 грудня 2024 року на ПК (через Steam і Microsoft Store), а також на Xbox Series X/S та у сервісі Game Pass, нагадує 24 Канал.

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На PS5 вона вийшла майже через чотири місяці – 17 квітня 2025 року. Саме після цього продажі гри зросли настільки, що вона очолила американський чарт продажів за тиждень з 12 по 19 квітня, повідомив аналітик Circana Мет Піскателла на платформі Bluesky.

Це перший випадок з моменту релізу, коли Indiana Jones and the Great Circle очолює рейтинг продажів у США. До цього часу грі не вдавалося піднятися на вершину чарту, попри позитивні відгуки критиків та гравців.

З моменту виходу в грудні 2024 року, гра вже зібрала аудиторію у понад 4 мільйони гравців, зокрема завдяки доступності у Game Pass.

У нещодавньому інтерв’ю генеральний директор Microsoft Gaming Філ Спенсер заявив, що компанія задоволена реакцією гравців і критиків:

Ми дуже задоволені Інді, реакцією гравців і оцінками. Ми віримо, що у цієї франшизи є майбутнє.

Наразі відомо, що MachineGames працює над доповненням до гри – The Order of Giants, реліз якого заплановано на 2025 рік.