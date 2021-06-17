Новий режим та матчі на 15 гравців: InnerSloth розповіла про майбутні оновлення для Among Us

Студія InnerSloth поділилася інформацією про майбутнє відеогри Among Us. У цьому році розробники планують серйозно "освіжити" гру, а перше таке оновлення вже вийшло.

Відеогра Among Us стала справжнім феноменом минулої осені, а також встановила чималу кількість рекордів. А кілька днів тому гра відзначила своє триріччя, тому на честь цього розробники випустили цікаве оновлення.

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Варто розпочати з того, що у цьому році студія InnerSloth планує серйозно оновити відеогру. А минулого тижня у межах шоу Summer Game Fest вони поділилися новою та цікавою інформацією. Наприклад, розробники відзначили, що планують випустити п'яту мапу, додати у гру нові ролі (шериф та науковець), а також цілком новий режим. Інформації про цей режим дуже мало, хоча вже відомо, що він буде нагадувати гру в хованки ("Hide-and-seek"). Також у грі з'являться нові завдання, скіни та досягнення.

Дорожня мапа відеогри Among Us – відео

З цікавого ще можна відзначити, що до кінця цього року гра має вийти на Xbox та PlayStation. Тобто плани у розробників грандіозні, щоправда, конкретних дат вони не називають, хоча вже й розпочали певні підготовчі роботи. Наприклад, розширили кількість гравців у матчі до 15, а також додали наступні кольори: рудувато-коричневий, сірий, банановий, трояндовий, темно-бордовий і кораловий. У грі з'явилося нове меню під час зборів та підтримка мобільних контролерів. Також розробники покращили візуальну складову відеогри та виправили різноманітні баги.

Наостанок варто додати, що це оновлення безплатне, а також воно вже вийшло на всі платформи, на яких зараз є Among Us.

Трейлер останнього оновлення для відеогри Among Us – відео