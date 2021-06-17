Видеоигра Among Us стала настоящим феноменом прошлой осени, а также установила большое количество рекордов. А несколько дней назад игра отметила свое трехлетие, поэтому в честь этого разработчики выпустили интересное обновление.

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Стоит начать с того, что в этом году студия InnerSloth планирует серьезно обновить видеоигру. А на прошлой неделе в рамках шоу Summer Game Fest они поделились новой и интересной информацией. Например, разработчики отметили, что планируют выпустить пятую карту, добавить в игру новые роли (шериф и ученый), а также совершенно новый режим. Информации об этом режиме очень мало, хотя уже известно, что он будет напоминать игру в прятки ("Hide-and-seek"). Также в игре появятся новые задания, скины и достижения.

Дорожная карта видеоигры Among Us​ – видео

Из интересного еще можно отметить, что к концу этого года игра должна выйти на Xbox и PlayStation. То есть планы у разработчиков грандиозные, правда, конкретных дат они не называют, хотя уже и начали определенные подготовительные работы. Например, расширили количество игроков в матче до 15, а также добавили следующие цвета: рыжевато-коричневый, серый, банановый, розовый, темно-бордовый и коралловый. В игре появилось новое меню во время сборов и поддержка мобильных контроллеров. Также разработчики улучшили визуальную составляющую видеоигры и исправили различные баги.

Напоследок стоит добавить, что это обновление бесплатное, а также оно уже вышло на все платформы, на которых сейчас есть Among Us.

Трейлер последнего обновления для видеоигры Among Us​ – видео