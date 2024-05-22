Стали відомі всі персонажі та нові деталі майбутньої гри Deadlock від Valve

Перші чутки та витоки інформації про нову гру Valve, Deadlock, з’явилися в мережі минулого тижня. Тепер у мережі опинилися не лише нові дані, а й список персонажів, якими можна буде зіграти.

Трохи нових деталей

Більшість початкової інформації ми отримали від користувача з ніком GabeFollower, який опублікував деякі скупі подробиці та скриншоти з майбутньої гри, пише Games 24. Але, судячи з усього, з того часу він отримав юридичні претензії, оскільки міг порушити угоду про нерозголошення.

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Принаймні про це розповіло видання Insider Gaming, яке змогло поговорити з власним джерелом усередині компанії. Журналіст Том Гендерсон, один з найвідоміших інсайдерів ігрової індустрії пише, що з ним поділилися деякими новими даними про гру, включаючи нові кадри, але за умови, що вони не стануть надбанням громадськості.

Гендерсон каже, що гра дійсно має назву Deadlock і наразі перебуває на стадії альфа-версії. Офіційно вона описується як "рання розробка з великою кількістю експериментальних ігрових функцій та арт-активів".

Як уже повідомлялося, гра являє собою шутер від третьої особи, де на великій карті сходяться 12 гравців у двох командах. Герої включають магів, роботів, фентезійних істот, людей та інших. Наразі існує 19 різних героїв, кожен з яких має різні здібності та стилі гри, які ви звикли очікувати від проєкту в жанрі MOBA. Тут є персонажі з дальнім і ближнім типом атаки, цілителі, асасини й навіть ті, що користуються транспортом і металевою бронею.

Гравці описують гру як дуже схожу на DOTA 2 з погляду ігрового циклу та механік .

. Це включає в себе вбивство ворогів і хвиль кріпів, щоб отримати ігрову валюту, яка тут виражена в душах.

Душі дозволяють купувати предмети, що роблять вашого героя сильнішим.

І кріпи, і герої після смерті породжують душу, яка піднімається вгору і відлітає, коли вони помирають.

Кріпи з'являються випадковим чином по всій карті, включаючи великого боса зі штучним інтелектом посеред карти. Деякі гравці також зазначили, що існують "урни духів", які гравці можуть поставити посеред карти, щоб дати всій команді більше душ (носія урни духів видно всім гравцям на мапі).

Герої

Список героїв, отриманий Insider Gaming, може бути неповний. До того ж якщо компанія поки що не вийшла за межі альфа-версії, то до релізу їх може з'явитися більше.

Список персонажів Valve's Deadlock:

Abrams — персонаж, схожий на горгулью-демона.

Bebop — червоний робот, у якого, схоже, відсутнє око.

Dynamo — ще один робот.

Grey Talon — індіанський персонаж з луком.

Haze.

Infernus.

Айві — біс.

Кельвін.

Леді Гайст.

Lash — воїн.

McGinnis – зварювальник або коваль.

Mo & Krill – дует мавпи та свині.

Paradox.

Pocket.

Seven.

Vindicta — персонаж, схожий на вампіра.

Warden – поліцейський.

Wraith — мисливець за головами.

Ямато — персонаж, схожий на самурая.

Дата виходу Deadlock ще не визначена. Не було й анонсів. Імовірно, гру слід чекати не раніше 2025 року.