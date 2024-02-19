Нова частина легендарної Fable отримала приблизну дату релізу

Минув певний час, відколи ми востаннє чули щось про Fable. Нова частина фентезійної франшизи, що розробляється компанією Playground Games, точно не вийде цього року.

Інформація надійшла від відомого ігрового інсайдера з ніком NateDrake. Ці дані датуються ще минулим роком, але лише зараз він розкрив їх у розмові на форумі, де його прямо запитали, коли вийде наступна частина франшизи, яку обожнюють в усьому світі.

Дивіться також Наступне покоління Xbox забезпечить "найбільший технічний стрибок" в історії

Коли чекати нову частину Fable

За словами інсайдера, розробники націлені на випуск гри у 2025 році. Точного дня й місяця релізу немає. NateDrake пише, що це потенційне вікно виходу – останнє, що він чув у якийсь момент минулого року. З того часу жодної інформації про зміну планів не надходило.

Fable перебуває в розробці вже багато-багато років.

Перші чутки про перезавантаження, які Microsoft передала журналістам, з'явилися на сайті Eurogamer у січні 2018 року.

Під час виставки Xbox Showcase 2020, що відбулася в липні того ж року, було офіційно підтверджено, що гра розробляється для ПК та Xbox Series S/X .

. Надалі будь-яку офіційну інформацію було важко отримати. Ситуація змінилася в березні 2022 року, коли колишній головний геймдизайнер Хуан Фернандес де Сімон розповів, що повільний прогрес у роботі над Fable частково пояснюється недосвідченістю розробників зі студії Playground у цьому жанрі та "економним" підходом – студія є відносно невеликою порівняно зі звичайними командами AAA-ігор.

Потім, у червні, чутки про скорочення масштабу викликали офіційну відповідь старшої продюсерки Емі Лоук, яка прокоментувала, що зміна масштабу є звичайним компонентом розробки ігор. Однак наприкінці 2022 року з'явилося ще одне повідомлення про повільний темп розробки, і Джез Корден припустив, що це могло бути спричинено адаптацією рушія ForzaTech до рольової гри з відкритим світом.

Чутки про Fable у 2023 році також не були надто захопливими: Енді Робінсон стверджував, що гра все ще перебуває на ранній стадії повноцінного виробництва. Однак Playground нарешті показала гру на Xbox Series S/X під час минулорічної виставки Xbox Games Showcase. Відтоді британська студія залучила до роботи продюсера Baldur's Gate 3 Райана Кларка.

Якщо інформація NatetheHate правильна, Playground може спробувати запустити Fable наприкінці 2025 року. Однак тенденції останніх років показують, що краще не будувати собі марних надій, оскільки подібні ігри зазнають численних переносів, щоб уникнути долі Cyberpunk 2077, яку випустили в жахливому стані, а потім випускали патч за патчем, щоб довести її до притомного стану.