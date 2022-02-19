Відомий журналіст Джефф Грабб під час свого подкасту "GrubbSnax" поділився двома цікавими інсайдами. Його інформація одразу ж зацікавила шанувальників відеоігор, а тому зараз вони активно обговорюють її в мережі.

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Dragon Age 4

Згідно з даними інсайдера, реліз відеогри має відбутися наприкінці 2023 чи на початку 2024 року. Журналіст відзначив, що зараз Dragon Age 4 перебуває в дуже хорошій формі, а її розробники з Bioware досягають всіх поставлених цілей у заплановані терміни.

Також Джефф Грабб розповів, що студія не планує братися за перевидання старих частин у стилі Mass Effect Legendary Edition. Річ у тім, що вони не настільки тісно пов'язані між собою, а також ще й створювалися на різних ігрових рушіях.

Кінематографічний трейлер відеогри Dragon Age 4: відео

Загадковий анонс Capcom

Нагадаємо, що на початку цього тижня Capcom запустила сторінку, на якій можна побачити лише табло зі зворотним відліком. Додамо, що завершиться він вже в понеділок, о 8 годині ранку за київським часом. Шанувальники одразу ж припустили, що в такий спосіб компанія готує геймерів до певного анонс. На думку більшості, розробники планують представити ремейк Resident Evil 4 чи доповнення для Resident Evil Village.

Щоправда, згідно з інформацією Джеффа Грабба, в понеділок компанія Capcom офіційно анонсує відеогру Street Fighter VI. Додамо, що гра вже деякий час перебуває в розробці, а загалом на її реліз чи анонс у 2022 році варто розраховувати. Річ у тім, що цьогоріч ця дуже популярна серія відзначає своє 35-річчя.

Геймплейний трейлер відеогри Street Fighter V: відео