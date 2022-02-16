Інсайдер розповів, що Electronic Arts визнала провал Battlefield 2042 на внутрішній нараді

Авторитетний інсайдер поділився новою інформацією про гру Battlefield 2042. Згідно з його даними, на останній нараді її провал визнало вже й керівництво Electronic Arts.

Усі геймери знають, що реліз відеогри Battlefield 2042 обернувся справжньою катастрофою. А одним з найкращих підтверджень цього може слугувати той факт, що вже понад 200 тисяч геймерів підписали петицію про повернення коштів за гру.

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Причини провалу Battlefield 2042

Зрозуміло, що повним розчарування вона стала не лише для шанувальників серії, а й для керівництва Electronic Arts. Згідно з інформацією авторитетного інсайдера Тома Хендерсона, саме питанню Battlefield 2042 й була присвячена вчорашня нарада співробітників компанії.

Інформатор розповів, що останні згадали про його невдалі результати, а також відзначили, що він не виправдав їхніх сподівань. Щоправда, особливу увагу вони приділили причинам такого провалу. На думку менеджерів компанії Electronic Arts, їх одразу кілька, а виділили вони такі:

Перехід на нову версію ігрового рушія Frostbite, який затягнувся аж на 18 місяців.

Віддалений формат роботи.

Суперечливі відгуки про бету. Тоді тестувальники саму відеогру хвалили, а от скаржилися вони лише на баги.

Недостатньо ретельні ранні тести, які не охопили різні сегменти аудиторії.

Конкуренція з відеогрою Halo Infinite, яка була в ідеальному технічному стані.

Дуже велика кількість багів, яка досягла історичного для DICE рівня. А також неготовність нового покоління миритися з подібними речами на старті.

Майбутнє Battlefield 2042

Розробники з Electronic Arts проаналізували всі відгуки та виділили три основні проблеми, на яких вони збираються сфокусувати свою увагу: баги, геймдизайн та очікування фанатів. Щоправда, наразі невідомо, як вони збираються розв'язувати таку кількість проблем. Напевно, певну відповідь фанати зможуть отримати лише після старту першого сезону, який заплановано на літо.

Також варто відзначити, що вже найближчим часом для Battlefield 2042 вийде новий патч, а наприкінці місяця розробники планують запустити нову ініціативу. Річ у тім, що вони хочуть обговорювати з шанувальниками різноманітні проблеми в дизайні мап. Також менеджери компанії згадали про реорганізацію роботи DICE та зміну її керівництва. Тобто тепер за серію Battlefield будуть відповідати інші люди.

Детальніше про видавця Battlefield 2042 – Electronic Arts, Корпорації світу: відео