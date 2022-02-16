Все геймеры знают, что релиз видеоигры Battlefield 2042 обернулся настоящей катастрофой. А одним из самых лучших подтверждений этого может служить тот факт, что уже более 200 тысяч геймеров подписали петицию о возврате средств за игру.

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Причины провала Battlefield 2042

Понятно, что полным разочарованием она стала не только для поклонников серии, но и для руководства Electronic Arts. Согласно информации авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, именно вопросу Battlefield 2042 и было посвящено вчерашнее совещание сотрудников компании.

Информатор рассказал, что последние упомянули о его неудачных результатах, а также отметили, что он не оправдал их надежд. Правда, особое внимание они уделили причинам такого провала. По мнению менеджеров компании Electronic Arts, их сразу несколько, а выделили они такие:

Переход на новую версию игрового движка Frostbite, который затянулся аж на 18 месяцев.

Удаленный формат работы.

Противоречивые отзывы о бете. Тогда тестировщики саму видеоигру хвалили, а вот жаловались они только на баги.

Недостаточно тщательные ранние тесты, которые не охватили разные сегменты аудитории.

Конкуренция с видеоигрой Halo Infinite, которая была в идеальном техническом состоянии.

Очень большое количество багов, которое достигло исторического для DICE уровня. А также неготовность нового поколения мириться с подобными вещами на старте.

Будущее Battlefield 2042

Разработчики Electronic Arts проанализировали все отзывы и выделили три основные проблемы, на которых они собираются сфокусировать свое внимание: баги, геймдизайн и ожидания фанатов. Правда, сейчас неизвестно, как они собираются решать такое количество проблем. Наверное, определенный ответ фанаты смогут получить только после старта первого сезона, который запланирован на лето.

Также стоит отметить, что в ближайшее время для Battlefield 2042 выйдет новый патч, а в конце месяца разработчики планируют запустить новую инициативу. Дело в том, что они хотят обсуждать с поклонниками различные проблемы в дизайне карт. Также менеджеры компании упомянули о реорганизации работы DICE и смене ее руководства. То есть теперь за серию Battlefield будут отвечать другие люди.

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