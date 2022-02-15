Мы уже неоднократно рассказывали о разнообразных пасхалках, которые геймеры находят в видеоиграх. Наверное, ни один современный проект не может обойтись без подобных интересных секретов. Исключением не стала и игра Dying Light 2 Stay Human, которая вышла недавно.

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Пасхалка на "Звездные войны"

Сразу же стоит отметить, что в этой видеоигре можно найти немало пасхалок, а о некоторых из них мы уже даже писали. Например, о секрете, который связан с игрой Cyberpunk 2077, а также о пасхалке на бывший проект Techland с названием Call of Juarez.

Интересный секрет они нашли и на этот раз, правда, связан он не с индустрией видеоигр. Дело в том, что геймеры отыскали в Dying Light 2 предмет, который является пасхалкой на серию фильмов с названием "Звездные войны". А если точнее, то на одного из самых популярных персонажей этой франшизы.

Речь идет о Дарте Вейдере, а также о его известном приеме, который он использовал для удушения своих врагов. Напомним, что этот ситх с помощью своей силы бесконтактно держал неприятелей за шею и поднимал их в воздух.

Как этот прием работает в Dying Light 2

Следует отметить, что видеоигровая версия приема Дарта Вейдера почти ничем не отличается от оригинальной. Герой так же может поднимать своих врагов в воздух, правда, лишь на короткий промежуток времени. Также добавим, что для убийства этот прием не очень подходит, а все потому, что он почти не наносит урона.

Интересно, что найти чертеж, который необходим для крафта такого предмета, довольно непросто. Дело в том, что разработчики спрятали его в локации, где проходит испытание под названием "Ангар". Последнее является пасхалкой на уровень из культовой видеоигры Doom. Отметим, что для разблокирования такого испытания необходимо выполнить сразу несколько заданий.

Пасхалка на "Звездные войны" в игре Dying Light 2: видео