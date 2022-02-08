Пасхалки уже давно стали обычным явлением в игровой индустрии. А без подобных интересных секретов не может обойтись ни одна современная видеоигра. Не стала исключением и очень успешная игра Dying Light 2 Stay Human, которая вышла всего несколько дней назад.

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Польская пасхалка

Стоит начать с того, что разработчики из польской компании Techland наполнили местный открытый мир немалым количеством пасхалок. Правда, одна из них выделяется особенно, а все потому, что она может влиять на игровой процесс. Речь идет о пасхалке на видеоигру Cyberpunk 2077, которую разработали их польские коллеги из студии CD Projekt RED.

Итак, игроки в Dying Light 2 заметили таинственного персонажа в маске, который стоит на крыше одного из небоскребов. Стоит добавить, что добраться до него достаточно непросто, а в целом для этого нужно постараться. Правда, если сделать все правильно, то можно получить хорошую награду.

Какую награду можно получить

Дело в том, что этот таинственный персонаж дарит протагонисту чертеж, а затем внезапно и бесследно исчезает. Последний нужен для того, чтобы создать клинки богомола с оригинальным названием "Cyber Hands 2177".

Стоит отметить, что это не просто упоминание о Cyberpunk 2077. Разработчики Dying Light 2 действительно добавили холодное оружие, которое внешне очень напоминаю то, что представлено в игре CD Projekt RED. Понятно, что такие клинки можно использовать и в бою. Игроки в Dying Light 2 отмечают, что с помощью этого оружия можно совершать эффектные убийства.

Правда, найти такую пасхалку могут не все геймеры. Дело в том, что у многих игроков она просто не срабатывает, а потому в их сейвах на вышеупомянутой крыше никого нет. Надеемся, что разработчики из Techland обратят внимание на такой неприятный баг и исправят его в ближайшее время.

Пасхалка на Cyberpunk 2077 в игре Dying Light 2: видео