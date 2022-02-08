Пасхалки вже давно стали звичним явищем в ігровій індустрії. А без подібних цікавих секретів не може обійтися жодна сучасна відеогра. Не стала винятком й дуже успішна гра Dying Light 2 Stay Human, яка вийшла лише кілька днів тому.

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Польська пасхалка

Варто розпочати з того, що розробники з польської компанії Techland наповнили місцевий відкритий світ чималою кількістю пасхалок. Щоправда, одна з них виділяється особливо, а все тому, що вона може впливати на ігровий процес. Йдеться про пасхалку на відеогру Cyberpunk 2077, яку розробили їхні польські колеги зі студії CD Projekt RED.

Отже, гравці в Dying Light 2 помітили таємничого персонажа в масці, який стоїть на даху одного з хмарочосів. Варто додати, що дістатися до нього досить непросто, а загалом для цього потрібно постаратися. Щоправда, якщо зробити все правильно, то можна отримати хорошу нагороду.

Яку нагороду можна отримати

Річ у тім, що цей таємничий персонаж дарує протагоністу креслення, а потім раптово та безслідно зникає. Останнє потрібно для того, щоб створити клинки богомола з оригінальною назвою "Cyber Hands 2177".

Варто відзначити, що це не просто згадка про Cyberpunk 2077. Розробники Dying Light 2 дійсно додали холодну зброю, яка ззовні дуже нагадую ту, що представлена в грі CD Projekt RED. Зрозуміло, що такі клинки можна використовувати й в бою. Гравці в Dying Light 2 відзначають, що за допомогою цієї зброї можна робити ефектні вбивства.

Щоправда, знайти таку пасхалку можуть не всі геймери. Річ у тім, в багатьох гравців вона просто не спрацьовує, а тому в їхніх сейвах на вищезгаданому даху нікого немає. Сподіваємося, що розробники з Techland звернуть увагу на такий неприємний баг та виправлять його найближчим часом.

Пасхалка на Cyberpunk 2077 у грі Dying Light 2: відео