Ми вже неодноразово розповідали про різноманітні пасхалки, які геймери знаходять у відеоіграх. Напевно, жоден сучасний проєкт не може обійтися без подібних цікавих секретів. Винятком не стала й гра Dying Light 2 Stay Human, яка вийшла нещодавно.

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Пасхалка на "Зоряні війни"

Одразу ж варто відзначити, що в цій відеогрі можна знайти чимало пасхалок, а про деякі з них ми вже навіть писали. Наприклад, про секрет, який пов'язаний з грою Cyberpunk 2077, а також про пасхалку на колишній проєкт Techland з назвою Call of Juarez.

Цікавий секрет вони знайшли й цього разу, щоправда, пов'язаний він не з індустрією відеоігор. Річ у тім, що геймери відшукали в Dying Light 2 предмет, який є пасхалкою на серію фільмів з назвою "Зоряні війни". А якщо точніше, то на одного з найпопулярніших персонажів цієї франшизи.

Йдеться про Дарта Вейдера, а також про його відомий прийом, який він використовував для удушення своїх ворогів. Нагадаємо, що цей ситх за допомогою своєї сили безконтактно тримав неприятелів за шию та підіймав їх у повітря.

Як цей прийом працює в Dying Light 2

Варто відзначити, що відеоігрова версія прийому Дарта Вейдера майже нічим не відрізняється від оригінальної. Герой так само може підіймати своїх ворогів у повітря, щоправда, лише на короткий проміжок часу. Також додамо, що для вбивства цей прийом не дуже підходить, а все тому, що він майже не завдає шкоди.

Цікаво, що знайти креслення, яке потрібне для крафту такого предмету, досить непросто. Річ у тім, що розробники заховали його в локації, де проходить випробування з назвою "Ангар". Останнє є пасхалкою на рівень з культової відеогри Doom. Відзначимо, що для розблокування такого випробування треба виконати одразу кілька завдань.

Пасхалка на "Зоряні війни" в грі Dying Light 2: відео