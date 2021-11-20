Тиждень тому в мережі з'явилася інформація про те, що компанія Electronic Arts збирається відродити популярну серію спортивних симуляторів. Відомий інсайдер Том Хендерсон навіть підготував для порталу VGC цілий матеріал на цю тему.

Детальніше Неочікуваний варіант: інсайдер розповів, яку відому серію планує відродити Electronic Arts

Цього ж разу інсайдер вирішив розповісти й про інші проєкти Electronic Arts, які зараз знаходяться в розробці. Згідно з його даними, розробники з цієї компанії зараз працюють над двома іграми за мотивами франшизи "Зоряні війни". Том Хендерсон відзначив, що це проєкти, які орієнтовані на сюжет та кампанію, яка розрахована на одного гравця. Іншою інформацією про ці ігри він не поділився, але геймери одразу ж припустили, що одним з цих проєктів може бути сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order (студія Respawn).

А от з другою відеогрою все складніше. Згідно з інформацією Тома Хендерсона, це навряд чи буде Star Wars: Battlefront III. Інсайдер відзначив, що студія DICE показувала керівництву Electronic Arts концепти цієї гри. Щоправда, останні відмовили їм через високу вартість ліцензії. Том написав, що в цьому випадку 20% від продажів мала отримувати компанія Disney.

Також інсайдер відзначив, що за останній рік студію DICE покинуло одразу кілька ключових розробників другої частини. На думку Тома, це вказує на те, що навряд чи варто розраховувати на реліз Star Wars: Battlefront III в найближчі роки. Згідно з даними інсайдера, студія DICE зараз працює над іншим проєктом, який називається "dev-next". Загалом інформації про цю гру поки немає, хоча вже й відомо, що вона пройшла стадію концепту.

Трейлер відеогри Star Wars Jedi: Fallen Order: відео