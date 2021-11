Кілька днів тому відомий інсайдер Том Хендерсон написав, що збирається поділитися інформацією про новий проєкт Electronic Arts. Він відзначив, що ця компанія планує відродити відому франшизу, яка дуже подобалася геймерам.

Зрозуміло, що інсайдер зміг заінтригувати гравців, а тому мережу просто заполонили різноманітні варіанти: Burnout, EA BIG, Army of Two, SimCity, Medal of Honor, Titanfall, Def Jam, Command & Conquer, Mercenaries, Road Rash, SSX Tricky та навіть Spore. Щоправда, судячи з останнього матеріалу Тома Хендерсона, Electronic Arts не збирається відроджувати жодну з цих франшиз. Згідно з даними інсайдера, представники цієї компанії планують взятися за розробку нової частини в серії Fight Night.

Fight Night – це серія спортивних симуляторів, у яких геймери можуть взяти на себе роль справжнього боксера. Усього в межах цієї франшизи вийшло п'ять повноцінних частин, а реліз останньої відбувся ще у 2011 році. Цікаво, що ігри цієї серії майже завжди мали попит серед геймерів, а також отримували високі оцінки від критиків. Наприклад, відеогру Fight Night Champion, яка вийшла саме у 2011 році, оцінили у 86 балів на Xbox 360 та 84 бали на PlayStation 3.

Згідно з інформацією інсайдера, нова частина вже отримала кодову назву "Moneyball", щоправда, в розробку її поки не запустили. Річ у тім, що авторами цієї серії є студія EA Canada, але зараз вона працює над новою частиною в іншій популярній серії – UFC. Паралельно розроблювати два таких масштабних проєкти вона не може, а тому її керівництво вирішило поки зосередитися на своїй основній франшизі. Можна припустити, що повноцінна робота над новою частиною в серії Fight Night розпочнеться лише після релізу UFC 5 (кінець 2022 року).

Трейлер відеогри Fight Night Champion: відео