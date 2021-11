Несколько дней назад известный инсайдер Том Хендерсон написал, что собирается поделиться информацией о новом проекте Electronic Arts. Он отметил, что эта компания планирует возродить известную франшизу, которая очень нравилась геймерам.

К теме У EA Sports новый конкурент: руководитель компании 2K ответил на слухи о покупке лицензии FIFA

Понятно, что инсайдер смог заинтриговать игроков, а потому сеть просто заполонили различные варианты: Burnout, EA BIG, Army of Two, SimCity, Medal of Honor, Titanfall, Def Jam, Command & Conquer, Mercenaries, Road Rash, SSX Tricky и даже Spore. Правда, судя по последнему материалу Тома Хендерсона, Electronic Arts не собирается возрождать ни одну из этих франшиз. Согласно данным инсайдера, представители этой компании планируют приступить к разработке новой части в серии Fight Night.

Fight Night – это серия спортивных симуляторов, в которых игроки могут взять на себя роль настоящего боксера. Всего в рамках этой франшизы вышло пять полноценных частей, а релиз последней состоялся еще в 2011 году. Интересно, что игры этой серии почти всегда пользовались спросом среди геймеров, а также получали высокие оценки от критиков. Например, видеоигру Fight Night Champion, вышедшую именно в 2011 году, оценили в 86 баллов на Xbox 360 и 84 балла на PlayStation 3.

Согласно информации инсайдера, новая часть уже получила кодовое название "Moneyball", правда, в разработку ее пока не запустили. Дело в том, что авторами этой серии есть студия EA Canada, но сейчас она работает над новой частью в другой популярной серии – UFC. Параллельно разрабатывать два таких масштабных проекты она не может, поэтому ее руководство решило пока сосредоточиться на своей основной франшизе. Можно предположить, что полноценная работа над новой частью в серии Fight Night начнется только после релиза UFC 5 (конец 2022 года).

Трейлер видеоигры Fight Night Champion: видео