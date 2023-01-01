Франшиза Silent Hill повертається з великим розмахом. Анонсуючи ремейк Silent Hill 2 від Bloober Team і кілька інших ігор, Konami ясно дала зрозуміти, що повертається до створення ігор з максимальним розмахом.

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Неанонсовані ігри Silent Hill

Ще в жовтні Konami анонсувала одразу 5 проєктів Silent Hill. Це очевидно було більше, ніж міг розраховувати будь-хто з шанувальників. Мова про:

ремейк Silent Hill 2,

фільм "Повернення в Silent Hill",

інтерактивний медіа-проєкт Silent Hill: Ascension,

таємничий Silent Hill F,

Silent Hill: Townfall.

Тепер же інсайдер з ніком Dusk Golem стверджує, що є ще щонайменше 3 проєкти, які видавець досі так і не анонсував.

Повідомлення було опубліковано в темі про нещодавно представлену гру Silent Hill: The Short Message, яка є ще одним неанонсованим проєктом Silent Hill. Та вона не належить до згаданих трьох.

Dusk Golem має довгу історію зливів інформації про різні ігрові франшизи, найвідомішою з яких є Resident Evil. Правдивість цих витоків давно була під питанням. Хоча багато витоків виявилися правдивими, багато інших залишаються під питанням.