У мережі з'явилась інформація про вікно релізу FIFA 25 від ФІФА

У футбольного симулятора EA Sports FC з'явиться новий серйозний суперник – FIFA 25 від Міжнародної федерації футболу. У мережу потрапила ймовірна дата релізу нової гри.

У 2022 році компанія Electronic Arts оголосила, що FIFA 23 стане останньою грою відомої серії розробленою під егідою студії, а все після суперечки з футбольною федерацією щодо продовження ліцензії.

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Керівники EA заявили, що їхня серія відеоігор досягла точки, коли вона стала більшою, ніж сама організація ФІФА, що дуже не сподобалося її очільнику Джанні Інфантіно.

Переобравшись на посаду, той фактично пообіцяв геймерам "найкращу футбольну гру" та, схоже, рішуче налаштований виконати обіцяне.

Це підтверджує твітер-акаунт FUTZone, якому вдалося отримати ексклюзивну інформацію стосовно ймовірного вікна релізу проєкту.

ФІФА збирається розпочати розробку власної відеогри, щоб конкурувати з EA SPORTS та іншими творцями футбольних симуляторів. Нею стане гра під назвою FIFA 25 з датою виходу взимку 2024 року. Це буде один із найбільших проєктів в історії відеоігрової індустрії, – йдеться в повідомленні.

Якщо інформація правдива, це означає, що EA матимуть рік фори, перш ніж отримати нового суперника від ФІФА.

Однак, як і з будь-якими чутками, слід чекати підтвердження від офіційних джерел.