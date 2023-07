The Last of Us Part 3 не анонсовано офіційно, але, враховуючи величезний успіх перших двох ігор серії та хітовий серіал від HBO, питанням часу було, коли ж з'являться чутки щодо ймовірної розробки проєкту, повідомляє 24 Канал.

Офіційно наступна гра Naughty Dog – це багатокористувацький проєкт у всесвіті The Last of Us, а не пряме продовження сиквелу.

Однак, інсайдер ViewerAnon, який у минулому відзначався надійністю, заявив, що наступною грою Ніла Дракманна та компанії насправді є The Last of Us 3.

Окрім такої ошелешливої інформації, він також повідомив, що "велике фільмування" для гри відбудеться вже цього року, а актори найближчими місяцями розпочнуть процес запису рухів та діалогів.

ViewerAnon також поділився думкою щодо того хто буде головним протагоністом гри, розповівши, що героїня попередніх двох частин Еллі отримає таку ж важливу роль як і у сиквелі.

Це відкриває простір для спекуляцій щодо того чи геймерам представлять ще одного головного героя на кшталт Еббі з The Last of Us 2.

Хоча ViewerAnon поспішив попередити, що, оскільки розробка проєкту на дуже ранньому етапі, деталі сюжету все ще можуть бути "перепрацьовані" і зараз все "висить в повітрі", тож шанувальники повинні мати це на увазі.

ViewerAnon — не єдиний хто вирішив поділитися ексклюзивною інформацією про The Last of Us 3. Свої п'ять копійок додав ще один інсайдер та журналіст – Деніел Ріхтман.

За його словами, у The Last of Us 3 геймерів очікує база у вигляді "вікторіанського будинку", де проживатиме група вцілілих.

Інсайдер навіть назвав конкретних персонажів і дав їм короткі характеристики:

Вел – жінка та лідер групи;

– жінка та лідер групи; Езра – чоловік, який бореться за лідерство;

– чоловік, який бореться за лідерство; Мейсон – чоловік, колишній солдат, якому доведеться обирати сторону;

– чоловік, колишній солдат, якому доведеться обирати сторону; Лукас – добродушний чоловік, який заводить стосунки з іншою вцілілою, що покаже його темну сторону;

– добродушний чоловік, який заводить стосунки з іншою вцілілою, що покаже його темну сторону; Грейсіс – дівчина у віці 18-25 років.

Хоча інформації неочікувано багато чи правда хоч щось з цих чуток ми дізнаємося лише після офіційних новин від самих Naughty Dog, тож варто запастись терпінням.