Стрімери часто полюбляють тішити глядачів дивовижними способами гри у всім відомі проєкти, як от молодик, що грав у Call of Duty на сопілці. Однак коли за справу береться справжній працівник космічного агентства NASA – це вже зовсім інший рівень, повідомляє 24 канал.

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Чоловік під ніком Rillo завів собі хобі відповідне до професії інженера NASA та вирішив тішити публіку на YouTube, TikTok та Twitch різного роду технічними цікавинками.

Серед них знайшлося місце "трюку", який точно зацінять шанувальники популярної багатокористувацької гри Rocket League.

Річ у тому, що креативний молодик вигадав як запрограмувати камеру та "моушен контроль" так, щоб усі дії в цій грі можна було виконувати за допомогою рухів власного тіла.

Експеримент Rillo: відео

На жаль, попри такий цікавий контент, ролик пройшов повз більшість глядачів та за цілих 10 місяців набрав лише 1.2 тисячі переглядів.

Однак у Тіктоці на нього натрапив відомий американський журналіст Jake Lucky та виклав у своєму твітері, спричинивши нову хвилю інтересу до вигадки Rillo.

У коментарях під постом невдовзі з'явився і сам інженер та пообіцяв серйозно замислитися над тим, щоб в майбутньому ще раз потішити геймерську спільноту чимось подібним.