Головний конкурент The Sims став грою №1 у Steam уже через 40 хвилин після запуску

Світ симуляторів життя отримав нову зірку. Гра inZOI, котра прагне конкурувати з легендарною серією The Sims, вийшла в ранньому доступі й миттєво стала сенсацією.

Лише за 40 хвилин після запуску гра очолила світовий рейтинг продажів Steam, демонструючи неймовірний ажіотаж навколо неї. Тим часом остаточна дата запуску ще невідома, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Великий успіх

inZOI ще до виходу в ранній доступ посіла перше місце у глобальному списку бажань Steam, що свідчить про величезний інтерес гравців, яким давно набридли The Sims 4. Творці контенту з усього світу активно висвітлювали гру, демонструючи її можливості та особливості, коли розробники випустили окрему програму для створення персонажа. Весь інтернет був завалений відео та скриншотами, які демонстрували абсолютно новий рівень графіки, який на кілька поколінь випереджає головного конкурента.

Наразі inZOI доступна в Steam за ціною 1 199 гривень і має "дуже схвальні" відгуки. Розробники обіцяють безкоштовні оновлення та DLC ще до моменту повноцінного релізу гри.

На момент написання цього матеріалу inZOI дещо втратила позиції за кількістю покупок, але все ще перебуває досить високо –, поступаючись традиційному лідеру Counter-Strike 2 і новинці Schedule I, яка пропонує гравцям перетворитися на виробника нелегальних наркотиків.

Перед запуском раннього доступу гравці також отримали можливість ознайомитися з демоверсією inZOI, яка випробувати не лише редактор персонажів, а й режим будівництва. Однак, після офіційного запуску раннього доступу, демоверсію було закрито.

inZOI також має велику популярність на платформі Twitch, де вона посіла п'яте місце в категорії "Ігри" станом на 27 березня. Очікується, що з виходом повноцінного релізу популярність гри лише зростатиме.

Унікальні можливості

inZOI пропонує гравцям понад 250 варіантів кастомізації, 400 "ментальних елементів", а також надзвичайно широкий і гнучкий набір інструментів для творчості, що працюють на основі генеративного ШІ.

Наприклад, гравці зможуть генерувати унікальні текстури для вбрання персонажів і різних предметів інтер'єру на основі текстового опису, а такоє вибирати з величезної кількості вбудованих варіантів.

Вони також можуть створювати 3D-об'єкти з введених зображень, які можна використовувати як прикраси інтер'єру або аксесуари.

Можна додавати характерні рухи своїм персонажам за допомогою відео.

Крім того, дії та думки персонажів контролюються за допомогою технології sLM (поки що незрозуміло, як це працюватиме, але це теж ШІ), що робить взаємодію більш захоплюючою та інтуїтивно зрозумілою.

Гра розроблена на рушієві Unreal Engine 5, що вимагає відносно високих системних характеристик. Мінімальні вимоги передбачають 12 гігабайтів оперативної пам'яті та 6 гігабайтів відеопам'яті (відеокарта не старіше NVIDIA RTX 2060 або AMD Radeon RX 5600 XT). Щоб насолодитися максимальним рівнем графіки, вам доведеться розщедритися на 16 гігабайтів оперативної пам'яті та відеокарту NVIDIA RTX 3070 (8 гігабайтів) або AMD Radeon RX 6800 XT (16 гігабайтів).