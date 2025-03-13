Але протягом тривалого часу ми чули лише уривчасті чутки або скромні заяви розробників, які не розкривали надто багато інформації. Наприклад, ми досі не знаємо дату релізу. Гра розробляється досить довго, щоб дехто навіть міг припустити, що її взагалі закрили. Однак проєкт живий, продовжує наповнюватися контентом, готується до раннього доступу і вже отримав остаточні вимоги до комп'ютера, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний блог розробників.

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Час купувати новий комп'ютер

Студія каже, що inZOI розробляється на рушії Unreal Engine 5 від Epic Games, тому проєкт має досить високі вимоги до заліза.

inZOI забезпечує високоякісну графіку та реалістичні симуляції на рівні міста, які вимагають вищих системних специфікацій для безперебійної роботи,

– заявляє студія.

Оскільки реліз у першу чергу відбудеться на ПК, то й характеристики для цієї платформи оголосили першими.

Ось повні вимоги до гри inZOI:

Мінімальні Середні Рекомендовані Високі Операційна система Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Процесор Intel i5 10400 / AMD Ryzen 5 3600 Intel i7 11700 / AMD Ryzen 7 5800X3D Intel i7 12700K / AMD Ryzen 7 7800X3D Intel i7 14700K / AMD Ryzen 7 9800X3D

ОЗУ 12 гігабайти 16 гігабайти 16 гігабайти 32 гігабайти Графіка NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM) / AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM) NVIDIA RTX 3060 (8G VRAM) / AMD Radeon RX 6600 (8G VRAM) NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM) / AMD Radeon RX 6800 XT (16G VRAM) NVIDIA RTX 4080 (16G VRAM) / AMD Radeon RX 7900 XTX (24G VRAM) DirectX Version 12 Version 12 Version 12 Version 12 Інтернет Потрібне підключення Потрібне підключення Потрібне підключення Потрібне підключення Розмір 40 гігабайтів 50 гігабайтів 60 гігабайтів 75 гігабайтів

Трасування променів також є додатковою графічною функцією, яку гравці зможуть увімкнути. Студія також запропонує підтримку Nvidia DLSS, AMD FSR та XeSS, щоб забезпечити додаткову продуктивність для тих, хто цього потребує.



Графіка inZOI обіцяє бути значно кращою, ніж у The Sims 4 / Фото Krafton



Графіка inZOI обіцяє бути значно кращою, ніж у The Sims 4 / Фото Krafton

Відео нижче демонструє деякі порівняльні кадри різних пресетів графічних налаштувань, які будуть заздалегідь підготовлені й запропоновані тим гравцям, які не хочуть самостійно налаштовувати кожен аспект гри.

Порівняння графіки в inZOI: відео

Окрім постійних патчів для оптимізації, в майбутньому студія планує впровадити автоматичний коректор налаштувань для гравців, які хочуть просто зайти в гру і почати грати.

Очікується, що ранній доступ до гри відкриють 28 березня. Консольні релізи вийдуть пізніше. Остаточна дата виходу невідома, як і ціна. Судячи з того, як довго вона розробляється, коштуватиме вона немало.