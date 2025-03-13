Але протягом тривалого часу ми чули лише уривчасті чутки або скромні заяви розробників, які не розкривали надто багато інформації. Наприклад, ми досі не знаємо дату релізу. Гра розробляється досить довго, щоб дехто навіть міг припустити, що її взагалі закрили. Однак проєкт живий, продовжує наповнюватися контентом, готується до раннього доступу і вже отримав остаточні вимоги до комп'ютера, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний блог розробників.
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Студія каже, що inZOI розробляється на рушії Unreal Engine 5 від Epic Games, тому проєкт має досить високі вимоги до заліза.
inZOI забезпечує високоякісну графіку та реалістичні симуляції на рівні міста, які вимагають вищих системних специфікацій для безперебійної роботи,
– заявляє студія.
Оскільки реліз у першу чергу відбудеться на ПК, то й характеристики для цієї платформи оголосили першими.
Ось повні вимоги до гри inZOI:
|Мінімальні
|Середні
|Рекомендовані
|Високі
|Операційна система
|Windows 10/11 64-bit
|Windows 10/11 64-bit
|Windows 10/11 64-bit
|Windows 10/11 64-bit
|Процесор
|Intel i5 10400 / AMD Ryzen 5 3600
|Intel i7 11700 / AMD Ryzen 7 5800X3D
|Intel i7 12700K / AMD Ryzen 7 7800X3D
|Intel i7 14700K / AMD Ryzen 7 9800X3D
|ОЗУ
|12 гігабайти
|16 гігабайти
|16 гігабайти
|32 гігабайти
|Графіка
|NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM) / AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM)
|NVIDIA RTX 3060 (8G VRAM) / AMD Radeon RX 6600 (8G VRAM)
|NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM) / AMD Radeon RX 6800 XT (16G VRAM)
|NVIDIA RTX 4080 (16G VRAM) / AMD Radeon RX 7900 XTX (24G VRAM)
|DirectX
|Version 12
|Version 12
|Version 12
|Version 12
|Інтернет
|Потрібне підключення
|Потрібне підключення
|Потрібне підключення
|Потрібне підключення
|Розмір
|40 гігабайтів
|50 гігабайтів
|60 гігабайтів
|75 гігабайтів
Трасування променів також є додатковою графічною функцією, яку гравці зможуть увімкнути. Студія також запропонує підтримку Nvidia DLSS, AMD FSR та XeSS, щоб забезпечити додаткову продуктивність для тих, хто цього потребує.
Графіка inZOI обіцяє бути значно кращою, ніж у The Sims 4 / Фото Krafton
Графіка inZOI обіцяє бути значно кращою, ніж у The Sims 4 / Фото Krafton
Відео нижче демонструє деякі порівняльні кадри різних пресетів графічних налаштувань, які будуть заздалегідь підготовлені й запропоновані тим гравцям, які не хочуть самостійно налаштовувати кожен аспект гри.
Порівняння графіки в inZOI: відео
Окрім постійних патчів для оптимізації, в майбутньому студія планує впровадити автоматичний коректор налаштувань для гравців, які хочуть просто зайти в гру і почати грати.
Очікується, що ранній доступ до гри відкриють 28 березня. Консольні релізи вийдуть пізніше. Остаточна дата виходу невідома, як і ціна. Судячи з того, як довго вона розробляється, коштуватиме вона немало.