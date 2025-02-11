Valve оновили політику щодо реклами у Steam, заборонивши розробникам хитрий спосіб заробляти на геймерах, інформує 24 Канал з посиланням на документи Steamworks.

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Ніякої обов'язкової реклами в іграх

Оновлена документація на сторінці Steamworks зробила жорсткішими правила Valve щодо реклами на платформі Steam.

Відповідно до змін, розробники, які випускають проєкти в цьому цифровому магазині не мають права "використовувати платну рекламу як бізнес-модель у своїй грі".

Іншими словами, студіям суворо заборонено наповнювати ігровий процес рекламою:

яку неможливо пропустити;

за перегляд якої гравці отримають винагороди;

з якою користувачі обов'язково повинні взаємодіяти аби продовжити гру.

Це нововведення було позитивно зустріте геймерами, які вважають рішення Valve обґрунтованим та правильним.

Цікаво, що у в іграх, які можуть виходити в Steam все ще дозволена внутрішньоігрова реклама іншого ґатунку. Зокрема, мова про "продакт-плейсмент" справжніх брендів, як ось реклама на формі футболістів у EA FC 25 тощо.