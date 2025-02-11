Valve обновили политику в отношении рекламы в Steam, запретив разработчикам хитрый способ зарабатывать на геймерах, информирует 24 Канал со ссылкой на документы Steamworks.
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Никакой обязательной рекламы в играх
Обновленная документация на странице Steamworks ужесточила правила Valve по рекламе на платформе Steam.
В соответствии с изменениями, разработчики, которые выпускают проекты в этом цифровом магазине не имеют права "использовать платную рекламу как бизнес-модель в своей игре".
Другими словами, студиям строго запрещено наполнять игровой процесс рекламой:
- которую невозможно пропустить;
- за просмотр которой игроки получат вознаграждения;
- с которой пользователи обязательно должны взаимодействовать, чтобы продолжить игру.
Это нововведение было положительно встречено геймерами, которые считают решение Valve обоснованным и правильным.
Интересно, что в играх, которые могут выходить в Steam все еще разрешена внутриигровая реклама другого сорта. В частности, речь о "продакт-плейсменте" настоящих брендов, как вот реклама на форме футболистов в EA FC 25 и тому подобное.