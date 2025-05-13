Директор і продюсер проєкту Хьонджун Кім (Hyungjun Kim) опублікував окреме повідомлення, у якому розповів про майбутні оновлення, інформує 24 Канал.

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Вже до кінця травня Inzoi отримає набір інструментів, які спростять процес створення модифікацій. Хоча гравці поки що не зможуть створювати абсолютно нові механіки та системи, їм буде дозволено змінювати існуючі без обмежень.

Також Inzoi отримає офіційні плагіни для сумісності з програмами 3D-моделювання Blender та Maya. Це дозволить геймерам створювати меблі та одяг, використовуючи професійні інструменти. Розробники обіцяють випустити детальні посібники, щоб спростити процес налаштування та кастомізації контенту.

Розширення можливостей гри

В наступних оновленнях для Inzoi мають з'явитися малі транспортні засоби, такі як мотоцикли, а також розширена система карми. За словами Хьонджуна Кіма, тепер гравці зможуть спостерігати, як їхні підопічні віртуальні персонажі отримують покарання за скоєні злочини.

Наша мета – створити більш глибокий ігровий досвід, у якому взаємодія на основі карми призводитиме до логічних та взаємопов'язаних наслідків,

– пояснює він.

Inzoi вийшла в ранній доступ 28 березня та стартувала з "дуже позитивними" відгуками в Steam. Піковий онлайн становив 87 тисяч одночасних гравців. Гра продалася мільйонним тиражем через тиждень після релізу.

Проте за короткий час "вбивця Sims" втратила майже всю аудиторію – наразі в грі залишається трохи більше, як 1,6 тисячі геймерів із денним піком у 2,8 тисячі користувачів.

Розробники сподіваються, що підтримка модифікацій та новий контент допоможуть повернути інтерес гравців до проєкту.