Популярний стример IShowSpeed зарікся приїжджати в Норвегію після нападу фанатів

Європейське турне американського стримера не обійшлося без курйозів, оскільки у Норвегії він ледь не зламав ногу, а опісля став жертвою нападу шанувальників.

Наразі IShowSpeed ​​гастролює по всій Європі на честь Чемпіонату Європи з футболу 2024 і досі його подорож обходилася без серйозних курйозів.

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Хто б міг подумати, що американця злякає Норвегія

3 липня стример провів в Осло, що вилилось в один із найстрашніших інцидентів у його житті.

Все почалося, коли в сувенірному магазині молодик, дивлячись на великий натовп своїх шанувальників зовні, вирішив повторити відоме святкування свого футбольного ідола – Кріштіану Роналду. Під час цього, Спід поранився об невеликий виступ біля вікна та впав, волаючи від болю.

Здається, я щойно зламав щиколотку,

– повторював Спід знову і знову.

Відео інциденту: перегляньте ролик

Після виклику лікарів, стример мав на меті покинути локацію, але на вулиці все ще чекала юрба фанатів. Коли контент-мейкер з'явився на вулиці, ті негайно накинулися на нього, скандуючи ім’я кумира. Спід запанікував та просив натовп зупинитися, але почався справжній хаос.

На відео, знятих з місця інциденту, видно, як деякі фанати навіть вилізли на авто стримера, а один з них ледь не стрибнув на голову Спіду.

Якомусь особливо безпардонному шанувальнику навіть вдалося проникнути в авто, хоча його й витурили потому.

Шалені норвезькі фанати: дивитися відео

Після того, як Спід потрапив у безпечне місце, він емоційно звернувся до аудиторії, пообіцявши більше в житті не приїздити в Норвегію.

У мене зламана щиколотка, вони вирвали мені волосся. Вони облили мене водою. Хтось буквально виконав рух Рея Містеріо WWE і зістрибнув з машини. Це був найстрашніший день у моєму житті. Я клянусь вам, я навіть дихати не міг,

– сказав молодик.

Цікаво чи продовжить IShowSpeed свою подорож після такого стресу.