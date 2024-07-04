Сейчас IShowSpeed гастролирует по всей Европе в честь Чемпионата Европы по футболу 2024 и до сих пор его путешествие обходилось без серьезных курьезов.

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Кто бы мог подумать, что американца испугает Норвегия

3 июля стример провел в Осло, что вылилось в один из самых страшных инцидентов в его жизни.

Все началось, когда в сувенирном магазине молодой человек, глядя на большую толпу своих поклонников на улице, решил повторить известное празднование своего футбольного идола – Криштиану Роналду. Во время этого, Спид поранился о небольшой выступ у окна и упал, вопя от боли.

Кажется, я только что сломал лодыжку, – повторял Спид снова и снова.

Видео инцидента – посмотрите ролик

После вызова врачей, стример намеревался покинуть локацию, но на улице все еще ждала толпа фанатов. Когда контент-мейкер появился на улице, те немедленно набросились на него, скандируя имя кумира. Спид запаниковал и просил толпу остановиться, но начался настоящий хаос.

На видео, снятых с места инцидента, видно, как некоторые фанаты даже вылезли на авто стримера, а один из них едва не прыгнул на голову Спиду.

Какому-то особо беспардонному поклоннику даже удалось проникнуть в авто, хотя его и выдворили потом.

Безумные норвежские фанаты – смотреть видео

После того как Спид попал в безопасное место, он эмоционально обратился к аудитории, пообещав больше в жизни не приезжать в Норвегию.

У меня сломана лодыжка, они вырвали мне волосы. Они облили меня водой. Кто-то буквально выполнил движение Рэя Мистерио WWE и спрыгнул с машины. Это был самый страшный день в моей жизни. Я клянусь вам, я даже дышать не мог, – сказал молодой человек.

Интересно продолжит ли IShowSpeed свое путешествие после такого стресса.