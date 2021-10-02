Напевно, всі гравці в дуже популярну гру Call of Duty: Warzone потрапляли у ситуації, які хочеться забути й не згадувати. У схожому становищі опинився й користувач з нікнеймом Zeewolf93, щоправда, не через свої дії.

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Головний герой цієї історії проводив звичайний змагальний матч у режимі для одного гравця. Загалом цей поєдинок Zeewolf93 може занести собі в актив, бо він зміг дійти до фінальної трійки. На жаль, йому трохи не пощастило, бо у вирішальний момент його опонент знаходився у вигіднішій позиції. Щоправда, навряд чи він залишився розчарованим після завершення цього матчу.

Річ у тім, що фінальна пара влаштувала справжнє шоу для гравців, які за ними спостерігали. Спершу ці геймери вирішили розібратися без використання зброї, але в битві вантажівок не змогли виявити сильнішого. Тому один з гравців все ж таки вирішив використати свою гвинтівку, щоправда, бажаного результату досягти не зміг. А найгірше, що він потрапив під колеса своєї ж вантажівки. Здавалося, що це вже кінець, але його опонент не зміг скористатися цим.

Тому вони продовжили свій бій на вантажівках, але в певний момент один з транспортних засобів почав не витримувати. Власник вирішив вийти з цього авто, а от його опонент чомусь зробив все навпаки. Останній заліз на цю вантажівку, але зробити хоч щось він вже не встиг, бо вона вибухнула. Переможцю залишалося лише ліквідувати свого суперника, який вже лежав на землі.

Записом цієї кумедної ситуації Zeewolf93 поділився на відомій платформі Reddit. Його пост дуже сподобався шанувальникам Call of Duty: Warzone, а загалом він вже зібрав 4 тисячі вподобань та майже 200 коментарів.

Кумедна розв'язка матчу з Call of Duty: Warzone: відео