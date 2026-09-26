Усміхнений білявий хлопець у жовто-синьому комбінезоні Vault-Tec давно відомий шанувальникам відеоігор, але мало хто знає, що цей знаменитий талісман з'явився не через продуманий маркетинг, а як вимушене рішення технічної проблеми складних настільних рольових систем, розповів Тім Кейн на своєму YouTube-каналі.

Як народилася легенда

Розробники починали створювати першу частину Fallout на базі рольової системи для настільних ігор GURPS від компанії Steve Jackson Games.

Через це майбутня гра мала величезну кількість характеристик, навичок, переваг та недоліків – загалом майже дві сотні окремих параметрів. Для кожного елемента розробники мусили намалювати окрему позначку для інтерфейсу.

Після створення понад сотні таких іконок, розробники побачили, що гравці плутаються й не можуть швидко зрозуміти їхній зміст. Ситуацію загострив той факт, що керівник проєкту, сам Тім Кейн, який не так давно повернувся до Obsidian, почав втрачати здатність бачити кольори, тому іконки мусили відрізнятися й формою, а не лише кольором.

Блискучий вихід із глухого кута знайшов артдиректор Леонард Боярський. Він запропонував замінити абстрактні позначки карикатурними малюнками персонажа, який виконує відповідну дію або уособлює конкретну рису.

Джерелом натхнення для Боярського став вусатий багатій Дядечко Пеннібегс із настільної гри "Монополія". Боярський зробив перші начерки за своєю ідеєю, після чого художник Джордж Олмонд скоригував пропорції голови та зачіску персонажа. Фінальну роботу з малювання сотень карток узяв на себе 2D-художник Трамелл Рей Айзек. Саме він зобразив персонажа в усіх можливих ситуаціях для ігрового інтерфейсу, інструкції користувача та вступного ролика.

Вся розповідь від Кейна: дивіться відео

Однак на цьому проблеми розробників не закінчилися.

Творець настільної системи GURPS Стів Джексон вважав, що гумористичний талісман повністю руйнує похмуру атмосферу постапокаліпсису Fallout. Врешті, він поставив студії ультиматум – негайно вилучити Волт-боя з гри, якщо вони хочуть використовувати його дітище.

Проте Interplay Productions вдалося відстояти своє бачення. Розробники відмовилися виконувати вимоги й розірвали контракт із Steve Jackson Games.

Усього за два тижні команда створила SPECIAL, зберігши персонажа в грі та отримавши власну рольову систему, яка зараз є взірцем для багатьох проєктів.