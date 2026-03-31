Творець The Last of Us натякнув на бурхливе майбутнє для серії

Один з головних творців франшизи The Last of Us показав ранні концепт-арти відеогри та натякнув на бурхливе майбутнє відомої серії.

Здавалося б зараз вся увага Ніла Драккмана має бути сконцентрована на Intergalactic: Heretic Prophecy, втім відомий розробник заінтригував фанатів TLOU, повідомляє 24 Канал.

The Last of Us не закінчено?

З моменту релізу першої гри у 2013 році, The Last of Us стала однією з найвідоміших франших SONY, покинувши межі індустрії та отримавши досить успішну екранізацію.

Головним творцем проєкту є Ніл Драккман, який зараз працює над наступною грою студії Naughty Dog – Intergalactic: Heretic Prophecy.

Однак, схоже на те, що на історії The Last of Us не варто ставити крапку.

У своєму Instagram Драккман поділився цікавою знахідкою, що потрапила йому до рук під час прибирання в гаражі.

Натрапив на свої оригінальні ескізи 2003 року для пітчингу гри про чоловіка, його сурогатну доньку та їхню мандрівку через розбиту Америку. Це була шалена подорож. Вдячний за кожну її частину, особливо за ті кілька зупинок, що залишилися на дорозі попереду,

– написав розробник.

Подібне формулювання заінтригувало геймерів. Багато хто вважає, що йдеться лишень про решту епізодів серіалу, але є й ті, хто вважає, що за словами Драккмана може ховатися дещо більше.

Зокрема, як повідомляє Insider Gaming, ще у травні 2025 року розробник підтвердив існування "секретної гри" студії.

Можливо, нею якраз є новий проєкт у всесвіті TLOU.

