Про це розробники розповіли на сторінці спільноти гри в Steam.

Що саме змінили у фінальному босі та патчі?

Студія Team Cherry випустила чергове оновлення для Hollow Knight – версію 1.5.12620. Це вже другий патч за останні два місяці для гри, яка дебютувала ще у 2017 році, але досі активно підтримується розробниками.

Головним нововведенням стала поява перекладу традиційною китайською мовою. До цього гра вже мала локалізацію спрощеною китайською, однак тепер розробники розширили мовну підтримку для ще більшої аудиторії.

Втім, найцікавіша зміна стосується геймплею – і саме фінального боса. У битві з Radiance тепер працює оновлена механіка: коли самонавідні сфери розсіюються в повітрі, вони більше не завдають шкоди гравцю. Раніше цей момент часто створював додаткову складність і навіть вважався несправедливим серед частини гравців.

Окрім цього, патч включає низку технічних змін:

виправлення багів у геймплеї, звуці та інтерфейсі;

оптимізацію продуктивності;

дрібні покращення стабільності.

Повний список змін традиційно доступний у сервісі Steam.

Нагадаємо, що з моменту релізу Hollow Knight встигла вийти на широкому переліку платформ – від ПК (через Steam і GOG) до консолей PlayStation, Xbox та Nintendo Switch. Загальні продажі гри вже перевищили 15 мільйонів копій, що зробило її однією з найуспішніших інді-метроїдваній.

Окремо варто згадати й попереднє велике оновлення, яке вийшло у лютому. Тоді гра отримала безкоштовний апгрейд для консолей нового покоління, а також підтримку ультрашироких моніторів на ПК і низку технічних покращень "під капотом".

Паралельно Hollow Knight: Silksong продовжує рухатися до релізу. У березні сиквел отримав останній патч перед великим безкоштовним доповненням Sea of Sorrow. У Team Cherry пообіцяли нові локації, босів і інструменти, а реліз запланований на 2026 рік.