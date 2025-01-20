Україна вже багато років залишається на "передовій" світового кіберспорту, а наші організації, як і окремі гравці, назавжди вписали свої імена в історію індустрії. Про найзнаковіші події, які вплинули на розвиток українського кіберспорту, розповість 24 Канал.

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Створення NAVI

Жовтень 2009 року цілком можна вважати "місяцем народження українського кіберспорту", адже саме тоді казахстанському бізнесмену Мурату "Arbalet" Жумашевичу прийшла думка створити професійну кіберспортивну організацію.

Першим на пропозицію мецената відгукнувся гравець у Counter-Strike Сергій "starix" Іщук, який став лідером вже легендарної п'ятірки "народжених перемагати" з цієї дисципліни.

Перемога на WCG 2010

Результати не змусили себе довго чекати й вже на World Cyber Games 2010 у Лос-Анджелесі NAVI тріумфували у турнірі та забезпечили собі звання чемпіонів світу з Counter-Strike 1.6.

Легенди Counter-Strike на початку шляху / Фото NAVI

Взагалі за той рік українській команді вдалося завоювати ще 8 трофеїв, а снайпер колективу Єгор "markeloff" Маркелов був визнаний найкращим гравцем у світі.

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Dendi та перший The International

У жовтні 2010 року організація стала мультигеймінговою, створивши команду з Dota.

Вже у 2011 році це рішення окупилося, коли колектив із харизматичним лідером у ролі Данила "Dendi" Ішутіна виграв перший The International з Dota 2 та забрав рекордний на той час приз у 1 мільйон доларів.

Дивовижний тріумф, який "забустив" наш кіберспорт / Фото NAVI

У 2012 році NAVI знову опинилися у фіналі "інта", але вже поступилися китайським геймерам з Invictus Gaming.

Летючий s1mple та графіті на Cache

У часи, коли було важко уявити, щоб український кіберспортсмен виступав за іноземний колектив, всіх вразив Олександр Костилєв.

У 2016 році молодий та запальний, як характером, так і у своїх навичках, кіберспортсмен блискуче виступав за американську організацію Team Liquid.

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Граючи за них, Олександр назавжди вписав своє ім'я в історію Counter-Strike. У матчі проти Fnatic він видав настільки видовищний хайлайт, що розробники з Valve увіковічили цей момент, додавши графіті на місці подій на мапі Cache.

Легендарна мить: дивіться відео

Невдовзі потому сам Костилєв зробив собі татуювання з пам'ятним зображенням.

Тату легенди / Фото NAVI

Перехід Костилєва до NAVI

Тим часом команда NAVI з CS:GO переживала не найкращі часи.

Аби виправити це, правління ухвалило рішення замінити легендарного капітана Данила "Zeus" Тесленка молодим і амбітним Костилєвим.

З таким підсиленням вже до кінця 2016 року NAVI стали чемпіонами ESL One: New York, на якому s1mple завоював першу в житті нагороду MVP.

Відтоді s1mple на довгі роки став не лише головним обличчям організації. Багато хто вважає його найкращим гравцем у Counter-Strike в історії.

The Kiev Major 2017

З 27 по 30 квітня 2017 року Національний палац мистецтв "Україна" став оселею для кількох тисяч шанувальників кіберспорту, які з'їхалися поспостерігати за масштабним турніром з Dota 2.

16 команд завітали до Києва, аби поборотися за призовий фонд у розмірі 3 мільйонів доларів, і забезпечили неабияке видовище мільйонам глядачів з усього світу.

Шалена атмосфера події / Фото з Вікіпедії

Турнір провели на найвищому рівні, й хоча жодна українська команда не брала в ньому участь, він дав серйозний поштовх вітчизняній індустрії та ще раз "промаркував" Україну на кіберспортивній мапі світу.

Перший виграний Major для "народжених перемагати"

Попри загальні успіхи, перемога у найголовнішому турнірі з CS:GO довго вислизала з рук наших кіберспортсменів. Але у 2021 році всі зірки нарешті зійшлися потрібним чином.

PGL Major Stockholm 2021 став тріумфальним для української організації, а вже легендарний на ту мить s1mple нарешті виконав обіцянку, дану багато років тому – виграти з NAVI бодай один "Мейджор".

Унікальне досягнення Natus Vincere

Тим прикріше те, що вже наступний подібний трофей, до того ж в оновленій версії гри – CS 2, команда завоювала без Олександра.

Оновленому інтернаціональному складу "народжених перемагати", який усі вважали андердогами, підкорилося неймовірне.

Трофей PGL Major Copenhagen 2024 вирушив до Києва, забезпечивши NAVI неповторне історичне досягнення – вони стали першою організацією, що вигравала головний турнір в CS 1.6, CS:GO та CS 2.

Повністю український склад на "Мейджорі"

Сенсацією для усіх стало потрапляння на Perfect World Shanghai Major 2024 колективу Passion UA.

Кіберспортивна команда з Counter-Strike 2 футболіста Олександра Зінченка ввійшла в історію змагання як перший мононаціональний український колектив, ставши при цьому наймолодшою командою на турнірі за віком.

Хоча молодикам не вдалося потрапити далі "стадії претендентів", це досягнення, безумовно, запалило серця десятків тисяч юних шанувальників кіберспорту, які мріють колись опинитися на місці когось із п'ятірки Passion UA.