Історія великого обману: найкращий гравець у Guitar Hero виявився шахраєм

Спільноту шанувальників серії Guitar Hero нещодавно сколихнула одна дуже неприємна новина. Виявилося, що найкращий гравець в її історії вже кілька років займався шахрайством.

Нові відеоігри з серії Guitar Hero вже тривалий час не з'являються на ринку, щоправда, франшиза однаково залишається досить популярною. А все тому, що навколо неї зібралося чимало відданих шанувальників, які наповнюють її контентом та розвивають. Одні геймери створюють "неможливі" композиції, а інші – витрачають свій вільний час на проходження таких ускладнених треків.

До теми Ідеальне виконання: геймер пройшов на 100% "неможливий" трек з Guitar Hero

Неймовірне досягнення

Яскравим представником останніх був й користувач з нікнеймом Schmooey, якого навіть називали найкращим гравцем в історії Guitar Hero. Річ у тім, що він був досить популярною особистістю, яка не лише постійно встановлювала світові рекорди, а й регулярно публікувала нові відео та проводила прямі трансляції.

Наприклад, наприкінці минулого року він виклав на своєму ютуб-каналі запис стріму, на якому можна було побачити ідеальне проходження надскладної композиції з назвою "9 Patterns Of Eternal Pain". Раніше такого ніхто не робив, а тому, здавалося, що Schmooey підкорилося ще одне неймовірне досягнення.

Точка неповернення

Щоправда, досвідчені гравці в Guitar Hero помітили, що в певні моменти рекордсмен не потрапляє в ноти, а тому в них виникло чимало запитань до нього. Варто додати, що останні з'являлися й раніше, але в Schmooey завжди виходило ефективно відбиватися. Річ у тім, що він дійсно майстерно грає в Guitar Hero, а свій дуже високий рівень цей рекордсмен неодноразово доводив на прямих трансляціях та навіть вживу.

Але цього разу відбитися від атак він не зміг, а все тому, що спільнота була налаштована докопатися до істини. Спершу фанати помітили, що наприкінці його запису з'являється інтерфейс Windows Media Player. Їм здалося дивним те, що він не опублікував запис свого ідеального проходження, а вирішив замаскувати його під прямий ефір. Після такого шанувальники почали "копати" ще інтенсивніше, а тому зрештою їм вдалося довести, що Schmooey – шахрай.

Фейковий рекордсмен

Виявилося, що він використовував програму Cheat Engine для того, щоб сповільнювати відеогру на 25%. У такому дуже спрощеному стилі Schmooey проходив різні "неможливі" композиції, а потім за допомогою відеоредактора (виявилося, що Videopad) просто прискорював свої записи. Фанати стверджують, що він опублікував понад сто підроблених роликів.

Цікаво, що зрештою й Schmooey перестав опиратися та визнав, що дійсно час від часу використовував цей шахрайський метод. Він попросив вибачення в спільноти, видалив всі записи зі свого ютуб-каналу, а також повернув призові кошти, які отримав за проходження певних композицій.

Детальніше про ситуацію зі Schmooey: відео